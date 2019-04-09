Экономика
В России зафиксирован рекордный отток зарубежных инвестицийКапитал страны 10:01
В 2018 году Центральный банк России зафиксировал рекордный отток прямых инвестиций в уставной капитал российских компаний нефинансового сектора экономики. Так, в прошлом году данный показатель уменьшился на $6,5 млрд.
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