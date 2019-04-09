Экономика

В России зафиксирован рекордный отток зарубежных инвестицийКапитал страны 10:01

В 2018 году Центральный банк России зафиксировал рекордный отток прямых инвестиций в уставной капитал российских компаний нефинансового сектора экономики. Так, в прошлом году данный показатель уменьшился на $6,5 млрд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Юдаева: ситуация с прямыми иностранными инвестициями в РФ могла бы быть лучше

Финмаркет09:05

Центробанк объявил о рекордном сокращении зарубежных инвестиций в Россию

Говорит Москвавчера в 15:14

Почему отток иностранных инвестиций – это хорошо

Царьград10:38

Сегодняшнее число

Коммерсантъвчера в 17:58

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

РБКвчера в 13:44

ЦБ зафиксировал рекордный отток иностранных инвестиций в российский бизнес

Дождьвчера в 16:31

Прямые иностранные инвестиции в российский бизнес сократились на 6,5 миллиардов долларов в 2018 году

Эхо Москвы08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика

В Госдуме назвали сроки вступления в силу закона о суверенном Рунете

Большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года.
Обновлено в 10:23
Политика

Президент Исландии заговорил по-русски

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон во вторник принял участие в Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога", который проходит в Петербурге.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Политика

Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике

Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:00
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Футбол

Суперкубок Испании изменит формат с 2020 года

С 2020 года Суперкубок Испании будет разыгрываться в другом формате, сообщает Cadena Cope.
Обновлено в 08:42
Политика

Путин: Санкции не помешают России развивать Арктику

Введенные Западом антироссийские санкции не помещают развитию Арктики, заявил президент РФ Владимир Путин по вторник в Петербурге на Международном арктическом форуме.
Обновлено в 08:57
Авто

В России новый Suzuki Jimny появится только осенью

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 07:04
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы

Обновлено в 06:29
Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Футбол

В Лиге чемпионов стартует раунд четвертьфиналов

Завтра, 10 апреля, первые четвертьфинальные матчи сыграют амстердамский «Аякс» и туринский «Ювентус», а также «Манчестер Юнайтед», на кураже обыгравший «ПСЖ», примет на «Олд Траффорде» испанскую «Барселону».
Обновлено в 09:31
Культура

Роман журналиста dp.ru попал в шорт-лист литературной премии «Нацбест»

Роман "Четверо", автором которого является журналист dp.ru Александр Пелевин, включен в шорт-лист литературной премии "Национальный бестселлер — 2019".
Обновлено в 09:57
Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

Обновлено в 06:44
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Путешествия

На 74% вырос за зиму российский турпоток в Анталью

Обновлено в 06:00
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

В Японии пропал с радаров истребитель F-35

Истребитель нового поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.
Обновлено в 09:08
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой

Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .
Обновлено в 08:47
Политика

Порошенко извинился за агитационные плакаты с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко признал неудачной идеей свои агитационные плакаты с использованием фотографии российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 10:39
Авто

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика

Климкин не согласился с позицией главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, который ранее заявил о необходимости вернуть Россию в организацию, сравнив возврат Москвы в СЕ с освобождением преступника.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Киркоров публично оправдался за Пугачеву

Певица не явилась на собственный юбилейный трибьют 6 апреля в многотысячном зале "Крокус Сити Холла" состоялся уникальный юбилейный трибьют Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

Умерла невестка Сергея Есенина, пишут СМИ

Обновлено в 10:20
Гаджеты

16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2020 году

Ранее Kuo опроверг слухи о том, что Apple работает над обновленной линейкой MacBook Pro, состоящей из более крупной модели с экраном от 16 до 16,5 дюймов и 13-дюймовой модели, которая будет иметь более высокие характеристики, чем текущая версия Apple (включая до 32 ГБ ОЗУ).
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Установлены виды рака, которые чаще всего диагностируются у россиян

В России выросли показатели диагностируемого у населения рака. Специалисты подсчитали, какие его виды выявляются медиками чаще всего.
Обновлено в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное