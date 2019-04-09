Экономика
В России зафиксирован рекордный отток иностранных денегLenta.ru 05:54
Прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам 2018 года сократились на 6,5 миллиарда долларов, следует из данных статистики, опубликованных на сайте Центробанка. Нынешний объем вложений находится на самом низком уровне за последний 21 год.
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ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
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Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
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Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
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Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
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Экономика
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%
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Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
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Политика
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Главные угрозы Арктике назвал президент России Владимир Путин в своем выступлении на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин пошутил в Петербурге про поведение финских туристов
Президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обсудили поведение финских туристов в России, передает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Наука
У мамонтов и неандертальцев обнаружили сходные генетические черты
Работа сотрудников Тель-Авивского университета, опубликованная в журнале Human Biology, предполагает, что шерстистые мамонты, жившие около 200 тысяч лет назад, и неандертальцы имели схожие генетически черты.
Обновлено в 05:24
Политика
На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».
Обновлено в 12:54
Политика
Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прибывшую в Берлин на переговоры по Brexit.
Обновлено в 15:00
Кино
Marvel показала новый отрывок из четвертых «Мстителей»
Обновлено вчера в 14:26
Наука
Воздушная подушка сохранила скорость пирокластических потоков
Обновлено вчера в 11:00
Наука
Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких
Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Экономика
Приток мигрантов в РФ достиг исторического минимума
Приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада СССР.
Обновлено в 06:39
Авто
В России стали реже покупать подержанные автомобили
Обновлено в 06:57
Кино
В Лос-Анджелесе умер актер Сеймур Кассел
Обновлено в 02:10
Авто
Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Политика
Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета
Эксперты выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы.
Обновлено в 10:48
Здоровье
Пост главврача в больнице Середавина занял Армен Бенян
Исполняющим обязанности главврача в Самарской областной клинической больнице имени Середавина назначен Армен Бенян, сообщает пресс-служба медучреждения.
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Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа
Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12