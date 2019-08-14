За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Аналитическая компания GfK зафиксировала, что российские потребители стали покупать меньше мяса. По данным специалистов, которые приводит РБК, с июля 2018-го по июнь 2019 года россияне приобрели на 4,3% меньше мясных продуктов, чем за аналогичный период годом ранее.

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