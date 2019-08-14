Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мясаКоммерсантъ 04:00

Аналитическая компания GfK зафиксировала, что российские потребители стали покупать меньше мяса. По данным специалистов, которые приводит РБК, с июля 2018-го по июнь 2019 года россияне приобрели на 4,3% меньше мясных продуктов, чем за аналогичный период годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Россияне стали покупать меньше мяса

За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
РБК01:04

Подробнее о событии

Исследование: потребление мяса в России за год снизилось на 4,3%

ТАСС05:29

В России зафиксировали снижение продаж мяса

Коммерсантъ04:00

Россияне стали покупать меньше мяса

РБК01:04

Россияне стали экономить на мясе

Lenta.ru02:53

Россияне стали есть меньше мяса

News.ru02:39

Россияне стали экономить на мясе

Эхо Москвы01:32

Россияне стали реже покупать мясо

Телеканал 360°03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Трехлетняя девочка, пропавшая в Кировском округе Омска, найдена мертвой, говорится в сообщении поисково-спасательного отряда "ДоброСпас - Омск".
Обновлено в 15:15
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:09
Кино

Кейт Бланшетт заявила о планах завершить актерскую карьеру

Австралийская актриса Кейт Бланшетт, обладательница двух премий «Оскар», заявила о своем намерении завершить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:22
Происшествия

При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских

Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.
Обновлено в 19:28
Политика

На Украине российского дипломата объявили персоной нон грата

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Мадуро рассказал о плане покушения на него

Венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал, что бывший глава Колумбии Альваро Урибе Велес готовил план покушения на него и планировал осуществить его при помощи наемников.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей

Известная поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова разозлила пользователей Сети после того, как назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 10:11
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Игры

Студия 4A Games начала разработку новой части Metro

Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол

«Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 года

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба.
Обновлено в 15:14
Политика

Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17

Украинские следователи передали в Нидерланды материалы уголовного дела о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 05:17
Здоровье

Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись

Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Обновлено в 08:36
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено в 02:50
Экономика

Фондовые индексы США потеряли 3%

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено в 20:32
Политика

В Киеве испугались, что Россия пустит Днепр в обход Украины

Киевские аналитики испугались, что Россия «пустит Днепр в обход Украины».
Обновлено в 12:43
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сильного тумана не могут приземлиться самолёты

Три авиарейса, которые должны были приземлиться в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга, ушли на запасной аэродром в Тюмень.
Обновлено в 22:30
Единоборства

Глава UFC отреагировал на желание Сехудо провести межгендерный бой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о желании чемпиона организации в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо провести бой с женщиной-бойцом.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Британка обожгла глаза после попытки сварить яйца в микроволновке

Обновлено в 19:56
Культура

Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне

Обновлено в 08:13
Футбол

Киевское «Динамо» уволило Хацкевича с поста главного тренера

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо», сообщает пресс-служба киевлян.
Обновлено в 07:05
Общество

Тайфун «Кроса» привел к эвакуации 570 тысяч жителей Японии

Не менее 570 тысячам жителей Японии было рекомендовано эвакуироваться в связи с приближающимся тайфуном "Кросса".
Обновлено в 22:29
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено в 15:20
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 21:44
Политика

Хантсман заявил об отсутствии у США планов размещать ракеты в Европе

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон не планирует размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Ида Галич подтвердила слухи о беременности

Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.
Обновлено в 21:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное