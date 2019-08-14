Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мясаКоммерсантъ 04:00
По данным специалистов, которые приводит РБК, с июля 2018-го по июнь 2019 года россияне приобрели на 4,3% меньше мясных продуктов, чем за аналогичный период годом ранее. При этом на денежном выражении снижение продаж особо не отразилось из-за роста стоимости товаров.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).РБК01:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Здоровье
Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись
Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян попал в больницу
Обновлено в 07:52
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Музыка
Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили совместный клип
Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили клип на песню "Давай разлуке запретим".
Обновлено в 09:10
Происшествия
Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах
Котову были предъявлены обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Обновлено в 10:08
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны.
Обновлено в 07:34
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Здоровье
Дагестанские хирурги поставят рекорд по числу операций в день
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Силовики пришли с обысками в офис организации «Правовая инициатива»
В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе организации «Правовая инициатива».
Обновлено в 06:29
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Жириновский предложил сбивать самолеты НАТО
Минобороны России сообщило 13 августа, что натовский истребитель F-18 попытался сблизиться с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено вчера в 15:19
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Путин опустился на колено перед юной балериной и поцеловал ей руку
В среду, 14 августа, президент России Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.
Обновлено в 07:36
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
Потребительские цены в России за неделю с 6 по 12 августа снизились на 0,1%, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:00
Экономика
Банкротство Антипинского НПЗ названо «крупнейшим в стране»
Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода глава Тюменской области Александр Моор назвал «крупнейшим в истории страны».
Обновлено в 07:19
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Футбол
Дианем, помимо «Спартака», интересуются другие российские клубы
Генеральный директор агентства, ведущего дела нападающего «Галатасарая» Мбайе Дианя, Фабрицио Скудери прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака».
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Меркель назвала «хорошие причины» для размещения войск США в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наличии «хороших причин» и «хороших мест» для размещения в стране американских военных.
Обновлено в 09:18
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Общество
Демонстранты в аэропорту Гонконга извинились перед туристами
Демонстранты в международном аэропорту Гонконга, которые остаются в зале прилетов, выставили плакат с извинениями перед туристами за инциденты, которые произошли во вторник, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:46
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Обновлено вчера в 17:36