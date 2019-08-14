Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мясаКоммерсантъ 04:00

Аналитическая компания GfK зафиксировала, что российские потребители стали покупать меньше мяса. По данным специалистов, которые приводит РБК, с июля 2018-го по июнь 2019 года россияне приобрели на 4,3% меньше мясных продуктов, чем за аналогичный период годом ранее.
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Россияне стали покупать меньше мяса

За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
РБК01:04

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Исследование: потребление мяса в России за год снизилось на 4,3%

ТАСС05:29

Россияне стали есть меньше мяса

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Эхо Москвы01:32

Россияне стали покупать меньше мяса

РБК01:04
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