Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мясаКоммерсантъ 04:00

По данным специалистов, которые приводит РБК, с июля 2018-го по июнь 2019 года россияне приобрели на 4,3% меньше мясных продуктов, чем за аналогичный период годом ранее. При этом на денежном выражении снижение продаж особо не отразилось из-за роста стоимости товаров.
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с чего всё началось

Россияне стали покупать меньше мяса

За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
РБК01:04

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Исследование: потребление мяса в России за год снизилось на 4,3%

ТАСС05:29

В России зафиксировали снижение продаж мяса

Коммерсантъ04:00

Россияне стали экономить на мясе

Эхо Москвы01:32

Россияне стали экономить на мясе

Lenta.ru02:53

Россияне стали есть меньше мяса

News.ru02:39

Россияне стали реже покупать мясо

Телеканал 360°03:10

Россияне стали покупать меньше мяса

РБК01:04
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