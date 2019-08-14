Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мясаКоммерсантъ 04:00
По данным специалистов, которые приводит РБК, с июля 2018-го по июнь 2019 года россияне приобрели на 4,3% меньше мясных продуктов, чем за аналогичный период годом ранее. При этом на денежном выражении снижение продаж особо не отразилось из-за роста стоимости товаров.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).РБК01:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года
Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обновлено в 08:05
Происшествия
На Урале выброс дыма в Верх-Нейвинске попал в поле зрения прокуратуры
На Урале надзорные органы организовали проведение проверки после сообщений о выбросе металлургическим предприятием едкого оранжево-черного дыма в посёлке Верх-Нейвинский Невьянского района.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие
Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США
Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
ВСУ шесть раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР
Обновлено в 08:12
Кино
Кейт Бланшетт планирует завершить свою карьеру в кино
Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою кинокарьеру. Об этом 13 августа сообщил портал Vulture.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Экономика
Посол КНР в России: торговой войной США «себе же ноги отшибут»
"Поднимая камень торговой войны, США сами себе ноги отшибут", - заявил 14 августа в Москве чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Обновлено в 07:40
Финансы
Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.
Обновлено в 07:50
Политика
Атамбаеву предъявили новые обвинения
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:38
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Глюкозу высмеяли за яркий макияж на занятиях по йоге
Обновлено в 08:03
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Лицо Виктории Макарской после 46 лет стремительно «поползло» вниз
Как признается сама звезда, лицо «начало жить своей жизнью» и стремительно «поползло» вниз.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Политика
«Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова
«Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным.
Обновлено в 05:44
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Было установлено, что употребление ежедневно не менее 500 мг флавоноидов значительно снижает риск смертности от рака или болезней сердца.
Обновлено в 07:00
Футбол
Балотелли может вернуться в Италию
Итальянский нападающий Марио Балотелли имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине.
Обновлено в 03:10
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый Спас
Сегодня, 14 августа, в России отмечают праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48