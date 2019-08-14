Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мясаКоммерсантъ 04:00

Аналитическая компания GfK зафиксировала, что российские потребители стали покупать меньше мяса. По данным специалистов, которые приводит РБК, с июля 2018-го по июнь 2019 года россияне приобрели на 4,3% меньше мясных продуктов, чем за аналогичный период годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

Россияне стали покупать меньше мяса

За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
РБК01:04

Подробнее о событии

Россияне стали экономить на мясе

Lenta.ru02:53

В России зафиксировали снижение продаж мяса

Коммерсантъ04:00

Россияне стали реже покупать мясо

Телеканал 360°03:10

Исследование: потребление мяса в России за год снизилось на 4,3%

ТАСС05:29

Россияне стали есть меньше мяса

News.ru02:39

Россияне стали экономить на мясе

Эхо Москвы01:32

Россияне стали покупать меньше мяса

РБК01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.
Обновлено в 12:10
Политика

Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла

На прошлой неделе Путин побывал на организованном "Ночными волками" международном байк-шоу в Севастополе.
Обновлено в 11:38
Общество

В Кузбассе туристку из США оштрафовали на две тысячи рублей

Обновлено в 08:54
Политика

Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу

Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.
Обновлено в 11:58
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Происшествия

При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли

В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Игры

4A Games и Дмитрий Глуховский работают над продолжением Metro Exodus

Сегодня THQ Nordic провела презентацию для инвесторов, в ходе которой исполнительный директор компании Ларс Вингефорс подтвердил, что 4A Games разрабатывает новую игру в серии Metro.
Обновлено в 10:49
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Экономика

«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство России поддержать два очень крупных проекта.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Обновлено в 04:22
Политика

Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17

Украинские следователи передали в Нидерланды материалы уголовного дела о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 05:17
Технологии

Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения

Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Футбол

«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи

За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 11:19
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Интернет

Facebook признался в прослушке голосовых сообщений пользователей

Facebook нанимала сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей своих сервисов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Футбол

Игрок «Сочи» дисквалифицирован за удар локтем Чалова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника "Сочи" Ивана Миладиновича на четыре матча за удар локтем в голову нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:06
Игры

Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat

В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
Обновлено в 01:22
Общество

В Японии от жары за неделю скончались 23 человека

За прошедшую неделю в Японии от аномальной жары около 13 000 человек были доставлены больницу с тепловыми ударами, а 23 скончались.
Обновлено в 00:01
Политика

Хакеры атаковали государственные порталы Крыма

Хакеры пытались заблокировать доступ к интернет-приемной главы республики, порталу правительства Крыма, а также его электронную почту и другие сервисы.
Обновлено в 12:54
Политика

США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге

Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении комитета по международным делам палаты представителей США.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе

Обновлено в 12:47
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено вчера в 07:50
Общество

Суд вынес решение по разделу имущества Глушаковых

Никулинский районный суд Москвы разделил поровну имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное