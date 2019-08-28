с чего всё началось

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.

Происшествия Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».

Политика Коломойский призвал снять с России часть санкций Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине следует снять с России часть санкций, которые были введены из-за сложившейся ситуации вокруг Донбасса.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Происшествия Почти 700 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней Из-за непрекращающихся ливней почти 700 тысяч жителей юго-западных районов Японии были вынуждены оставить свои дома.

Политика Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

Политика Украинские СМИ назвали освобождение Вышинского шагом к обмену пленными Журналист Кирилл Вышинский был освобождён из-под стражи на Украине, так как войдёт в список для обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Технологии В электронные паспорта предложили установить сим-карты Сотовые операторы предложили установить в электронные паспорта, которые планируют ввести в России, технологию Mobile ID.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Общество Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Авто В Малайзии выпустят 750-сильного конкурента Porsche 911 Серийную версию купе CS в Bufori представят в начале 2020 года.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.

Политика Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.

Авто Hyundai планирует купить завод General Motors в Санкт-Петербурге Завод General Motors в Санкт-Петербурге в скором времени может заняться выпуском японских автомобилей.

Происшествия На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.

Общество В нескольких регионах России ожидаются заморозки Температура в некоторых регионах России опустится до минус 2-3 градусов в ночь на 29 августа.