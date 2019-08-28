с чего всё началось

Эксперты связывают рост бедности с увеличением прожиточного минимума во втором квартале этого года. Так, весной и летом около 18,6 млн россиян получили доход ниже установленной планки. В данный момент, этот показатель увеличен на 0,2% по сравнению с прошлым годом.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Общество Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).

Общество Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.

Общество Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

Авто В 2020 году водители смогут проверить историю машины на сайте госуслуг Российские водители смогут проверить полную историю машины на сайте госуслуг. Такая возможность появится в следующем году.

Шоу-бизнес Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.

Экономика Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.

Происшествия Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.

Политика Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.

Космос К Земле приближаются два астероида Американское космическое агентство NASA предупреждает о приближении к Земле сразу двух астероидов. Об этом пишет издание «ПолитЭксперт».

Здоровье В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Технологии «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Транспорт Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.

Политика МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.

Авто Компании Toyota и Suzuki создали альянс Компании Toyota и Suzuki создали альянс, о чем было объявлено официально.

Происшествия На Кубани посадившего сына на цепь ограничили в родительских правах Белореченский районный суд в Краснодарском крае ограничил в родительских правах местного жителя, который посадил в сарае сына на цепь.

Политика Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.