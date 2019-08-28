с чего всё началось

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.

Политика Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.

Здоровье Врачи рассказали об опасности чрезмерного употребления орехов Эксперты рассказали, какой вред получает организм от чрезмерного употребления орехов.

Общество На портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем.

Общество СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста В середине августа Минтруд сообщал, что число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек, по данным за второй квартал 2019 года.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.

Общество Минимальный размер пенсии повысят в Москве с 1 сентября Власти столицы с сентября 2019 года повысят минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Шоу-бизнес Сколько семья Эммануила Виторгана заплатила суррогатной матери Ореховый (Хлебный) Спас: что нужно и чего категорически нельзя делать 29 августа По информации издания, сейчас Виторган и Млодик прибегали к помощи суррогатной матери.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Транспорт Глава ГИБДД предложил запретить перевозить детей на высокой скорости Глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить перевозить детей на высокой скорости.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Общество В Приморском крае ввели режим ЧС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.

Футбол «Марсель» в скандальном матче победил «Ниццу» «Ницца» на своем поле уступила «Марселю» в матче 3-го тура чемпионата Франции.

Политика Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35 Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщает телеканал NTV.

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Происшествия Трое человек погибли при обрушении стены в Новосибирске Спасатели достали из-под бетонных обломков тела всех погибших, передает Интерфакс. По данным МЧС, больше людей под завалами нет.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Политика Премьер-министр Украины покинул свой пост Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.

Происшествия В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе Восстановлено движение на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск в районе села Партизанского в Еврейской автономной области.