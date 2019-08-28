с чего всё началось

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.

Политика Украинские прокуроры поддержали смягчение меры пресечения Вышинского Украинские прокуроры заявили, что не возражают против смягчения меры пресечения руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому с ареста на личное обязательство.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.

Шоу-бизнес Анжелика Варум оказала поддержку Лолите Милявской после развода Анжелика Варум решила оказать поддержку коллеге, опубликовав новый пост на своей странице в Instagram.Знаменитость подчеркнула, что знает с Лолиту уже 25 лет и видит её как по-настоящему доброго и великодушного человека, имеющего болезненное чувство справедливости и безусловное доверие, чем нередко пользуются «нечистоплотные персонажи».

Армия и оружие Войска КНР приступили к ротации военнослужащих в Гонконге Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров.

Политика Коломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему граждане страны могут не избрать на второй срок нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Гаджеты Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.

Политика Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.

Здоровье В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.

Гаджеты «Сбербанк» планирует выпустить свою собственную «умную» колонку Российская финансовая организация "Сбербанк" ведет разработку своей собственной "умной" колонки. Дебютирует она, ожидаемо, в 2020 году.

Политика Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.

Политика Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.

Баскетбол Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Испанию 28 августа в преддверии ЧМ-2019 мужская сборная РФ по баскетболу разгромила команду Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо со счетом 74-55 (21-21, 11-6, 27-13, 15-15).Очевидно подопечные Сергея Базаревича желали реабилитироваться за блеклую игру в прошлом матче с аргентинцами, поэтому играли в полную силу.

Политика Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.

Экономика МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Шоу-бизнес Ужин на побережье: Шейк показала, как отдыхает с мамой на Ибице Ирина Шейк после слухов о расставании с Брэдли Купером долго хранила молчание, а затем уехала отдыхать на Ибицу.

Происшествия Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.

Космос NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.

Здоровье Что такое ротавирус? Особенность и главная опасность ротавируса заключается в том, что он может находиться практически везде: в пище, воде, на поверхностях предметов, в земле и песке, на руках.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Гаджеты Apple запретил подрядчикам прослушивать команды пользователей Siri Американская компания Apple запретила подрядчикам прослушивать записи разговоров пользователей с голосовым помощником Siri.