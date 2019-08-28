Экономика
ИнтерфаксВ России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
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с чего всё началось
В апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны, говорится в публикации Росстата.Коммерсантъвчера в 13:45
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Росстат сообщил о сокращении числа бедных и статистическом росте их доли в населении
Коммерсантъвчера в 17:06
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