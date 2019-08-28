Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России зафиксировали рост уровня бедности

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Читать в источнике
Комментировать617
с чего всё началось
В апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны, говорится в публикации
 Росстата.
Коммерсантъвчера в 13:45

Подробнее о событии

Росстат заявил о росте уровня бедности в России

Газета.Ru03:59

В России зафиксировали рост уровня бедности

Интерфаксвчера в 14:42

Росстат сообщил о сокращении числа бедных и статистическом росте их доли в населении

Коммерсантъвчера в 17:06

Росстат опубликовал очередное исследование уровня бедности

URA.Ruвчера в 13:59

В России увеличилось число граждан, живущих за чертой бедности

Эхо Москвы02:03

Росстат объяснил рост числа бедных

Rambler News Serviceвчера в 12:39

Росстат зафиксировал рост бедности в России

РБКвчера в 12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Политика

Украинские прокуроры поддержали смягчение меры пресечения Вышинского

Украинские прокуроры заявили, что не возражают против смягчения меры пресечения руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому с ареста на личное обязательство.
Российская газета 04:44
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС 13:00
Шоу-бизнес

Анжелика Варум оказала поддержку Лолите Милявской после развода

Анжелика Варум решила оказать поддержку коллеге, опубликовав новый пост на своей странице в Instagram.Знаменитость подчеркнула, что знает с Лолиту уже 25 лет и видит её как по-настоящему доброго и великодушного человека, имеющего болезненное чувство справедливости и безусловное доверие, чем нередко пользуются «нечистоплотные персонажи».
Актуальные Новости 12:59
Армия и оружие

Войска КНР приступили к ротации военнослужащих в Гонконге

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров.
ТАСС 19:00
Политика

Коломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему граждане страны могут не избрать на второй срок нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН вчера в 23:47
Гаджеты

Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold

Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera 10:21
Политика

Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru 07:54
Здоровье

В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике

Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 15:40
Происшествия

Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Футбол

Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ 18:06
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов впервые женится

Сергей Бурунов, получивший известность благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки», впервые женится. Об этом сообщили товарищи артиста.
Donday.ru 09:15
Гаджеты

«Сбербанк» планирует выпустить свою собственную «умную» колонку

Российская финансовая организация "Сбербанк" ведет разработку своей собственной "умной" колонки. Дебютирует она, ожидаемо, в 2020 году.
Народные новости 19:10
Политика

Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

Российская газета 18:24
Политика

Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.
Газета.Ru 12:53
Политика

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль

Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Баскетбол

Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Испанию

28 августа в преддверии ЧМ-2019 мужская сборная РФ по баскетболу разгромила команду Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо со счетом 74-55 (21-21, 11-6, 27-13, 15-15).Очевидно подопечные Сергея Базаревича желали реабилитироваться за блеклую игру в прошлом матче с аргентинцами, поэтому играли в полную силу.
МонаВиста 10:58
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Российская газета 13:35
Авто

Bentley Bentayga защитили от выстрелов и гранат

AutoNews 12:14
Политика

Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада

Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.
ПолитРоссия вчера в 13:43
Экономика

МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес

Ужин на побережье: Шейк показала, как отдыхает с мамой на Ибице

Ирина Шейк после слухов о расставании с Брэдли Купером долго хранила молчание, а затем уехала отдыхать на Ибицу.
Телепрограмма 12:44
Политика

СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным

РИА Новости 09:47
Происшествия

Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу

Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
Космос

NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.
Ugpressa.ru 02:28
Здоровье

Что такое ротавирус?

Особенность и главная опасность ротавируса заключается в том, что он может находиться практически везде: в пище, воде, на поверхностях предметов, в земле и песке, на руках.
Аргументы и Факты 17:18
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Гаджеты

Apple запретил подрядчикам прослушивать команды пользователей Siri

Американская компания Apple запретила подрядчикам прослушивать записи разговоров пользователей с голосовым помощником Siri.
РБК 18:06
Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня увеличились на 0,61-0,62%

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали рост.
ТАСС 12:15
Финансы

Аналитики «Финама» советуют инвесторам зарабатывать на «облаке»

Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам вкладывать в бумаги Salesforce.com — одного из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов в мире и разработчика одноименной CRM-платформы.
Банки.ру 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное