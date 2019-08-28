с чего всё началось

В 1 полугодии 2019 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 200 тысяч человек. Всего в стране 19,8 миллиона малоимущих граждан, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщает Интерфакс со ссылкой на исследования Росстата.

Гаджеты Google перенесет во Вьетнам производство смартфонов Pixel Как удалось узнать у своих источников изданию Nikkei, американская компания намерена перенести производство смартфонов из Китая во Вьетнам.

Происшествия Три человека погибли из-за обрушения стены здания в Новосибирске Что произошло: В полдень (около 8 утра по Москве) 28 августа в Новосибирске в здании перекачивающей насосной станции, которое находилось на реконструкции, обрушилась стена.

Политика Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.

Общество Во Владивостоке введен режим ЧС Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Алла Пугачева назвала своей преемницей Светлану Лободу Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

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Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Общество Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.

Экономика Долг россиян по налогам увеличился Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.

Политика Коломойский предложил снять часть санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.

Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Китае Жертвами столкновения двух транспортных средств в уезде Хэлань Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе КНР стали шесть человек, еще 14 пострадали.

Общество «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

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