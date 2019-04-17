Экономика

В России исчезает средний класс, остаются бедные и сверхбогатыеСтолица С 10:17

Годы кризиса и падения реальных доходов россиян ударили по среднему классу в России, который и так успел сформироваться только в мегаполисах. Доля относящих себя к нему людей сократилась с 60% в 2014 г. до 47% в 2018 году, то есть на 14,5 млн человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доля россиян, которые относят себя к среднему классу, существенно сократилась

Эхо Москвы10:04

Исследование: в регионах меньше половины россиян относят себя к среднему классу

ТАСС04:26

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

Коммерсантъ01:49

Меньше половины россиян причислили себя к среднему классу

Новая газета04:03

За четыре года число россиян, относящих себя к среднему классу, снизилось почти на 20%

Znak.comвчера в 23:00

Мы не копим деньги, потому что копить нечего

Аргументы и Фактывчера в 17:08

Менее половины россиян считают себя средним классом

Ведомостивчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Футбол

Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал поздравление с днем рождения московскому клубу.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца

Обновлено в 08:28
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытие

Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
Обновлено в 00:36
Происшествия

Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга в результате ДТП автомобиль BMW заехал на пешеходную зону и совершил наезд на четырех пешеходов.
Обновлено в 11:58
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Происшествия

В США спасли дайвера, вызволявшего школьников из пещеры в Таиланде

Обновлено в 07:48
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
Обновлено в 03:35
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Дежурные силы госпиталя ЗВО в Петербурге отработали угрозу террористического акта

Комиссия командования оценила готовность дежурных сил госпиталя в условиях угрозы террористического акта.
Обновлено в 11:43
Футбол

Влашич назвал футбольного кумира детства

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил. что его футбольным кумиром детства был экс-нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Опубликованы окончательные рейтинги кандидатов в президенты Украины

62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко.
Обновлено в 09:12
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Экономика

Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско

Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

Советник Дональда Трампа по России тайно приехала в Москву

Москву посетила советница президента США Дональда Трампа. О ее визите ни американские, ни российские власти не сообщали.
Обновлено в 04:36
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Кино

Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом

2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Происшествия

В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Авто

Renault получила ОТТС на новое кросс-купе Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новое кросс-купе Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Общество

Треть водки в России оказалась нелегальной

Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Политика

Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом

Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:56
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ

В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Футбол

Мусса Сиссоко: «Я не сразу узнал, что „Тоттенхэм“ вышел в полуфинал»

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко рассказал, что узнал о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов от сотрудника тренерского штаба.
Обновлено в 10:18
Политика

ЦИК Украины перенес время теледебатов Зеленского и Порошенко

Начало дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в студии общественного телевидения перенесено на 21:00.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное