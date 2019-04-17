Экономика
В России исчезает средний класс, остаются бедные и сверхбогатыеСтолица С 10:17
Годы кризиса и падения реальных доходов россиян ударили по среднему классу в России, который и так успел сформироваться только в мегаполисах. Доля относящих себя к нему людей сократилась с 60% в 2014 г. до 47% в 2018 году, то есть на 14,5 млн человек.
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Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал поздравление с днем рождения московскому клубу.
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Происшествия
Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца
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Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытие
Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
Обновлено в 00:36
Происшествия
Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга
В центре Санкт-Петербурга в результате ДТП автомобиль BMW заехал на пешеходную зону и совершил наезд на четырех пешеходов.
Обновлено в 11:58
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
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Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
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Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Дежурные силы госпиталя ЗВО в Петербурге отработали угрозу террористического акта
Комиссия командования оценила готовность дежурных сил госпиталя в условиях угрозы террористического акта.
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Влашич назвал футбольного кумира детства
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил. что его футбольным кумиром детства был экс-нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Опубликованы окончательные рейтинги кандидатов в президенты Украины
62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко.
Обновлено в 09:12
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Экономика
Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско
Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Советник Дональда Трампа по России тайно приехала в Москву
Москву посетила советница президента США Дональда Трампа. О ее визите ни американские, ни российские власти не сообщали.
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Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Кино
Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом
2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Авто
Renault получила ОТТС на новое кросс-купе Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новое кросс-купе Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Общество
Треть водки в России оказалась нелегальной
Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
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Политика
Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом
Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ
В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Футбол
Мусса Сиссоко: «Я не сразу узнал, что „Тоттенхэм“ вышел в полуфинал»
Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко рассказал, что узнал о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов от сотрудника тренерского штаба.
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Политика
ЦИК Украины перенес время теледебатов Зеленского и Порошенко
Начало дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в студии общественного телевидения перенесено на 21:00.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33