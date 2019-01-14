с чего всё началось

В России хотят ввести автомобильные номера зеленого цвета — такие знаки появятся у электромобилей, чтобы подчеркнуть их экологичность. Об этом рассказал советник одного из руководителей рабочей группы национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Роман Малкин, передает РИА Новости.

Общество Общество Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.

Общество Общество Россияне снизили траты на новогодние праздники в 2019 году

Путешествия Путешествия В праздники в Крыму отдохнуло рекордное количество туристов В новогодние праздники в Крыму отдохнуло на 39 процентов туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общество Общество ОНФ проконтролирует соблюдение новых СанПиНов в школьных столовых Общероссийский народный фронт будет держать на особом контроле ситуацию с детским питанием в школах и проконтролирует его качество после введения новых СанПиНов, сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на руководителя исполкома Михаила Развожаева.

Общество Общество Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова Министерство культуры РФ провело комплексную проверку деятельности Московского Художественного театра имени Чехова и выявило нарушения.

Транспорт Транспорт Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве По словам водителя одного из чиновников Кремля, бывают случаи, когда пассажир вникает в ситуацию и берет оплату парковок на себя.

Общество Общество В «Мемориале» заявили о внеплановой проверке Минюстом В документе говорилось, что предметом проверки является осуществление «Мемориалом» деятельности «в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

Общество Общество Ирина Яровая предложила наказание за нарушения при донорстве крови Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила ввести ответственность за качество и безопасность подготовки донорской крови, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Общество Общество На улицах Москвы начали демонтировать новогодние конструкции Демонтаж праздничных конструкций, которыми была украшена Москва к Новому году и Рождеству, начался в столице в понедельник, большинство декоративных элементов будут демонтированы до 20 января, а полюбившиеся украшения, такие, например, как "Звездное небо" на Никольской улице, останутся до конца зимы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Общество Общество В Москве установилось аномально низкое атмосферное давление Москва находится во власти обширного североатлантического циклона, что стало причиной очень низкого атмосферного давления в регионе, сообщил сайт "Метеоновости" в понедельник.

Транспорт Транспорт Уменьшенные дорожные знаки установят еще на 37 улицах Москвы До конца 2019 года уменьшенные дорожные знаки установят на 37 улицах Москвы, сообщает сайт правительства столицы со ссылкой на руководителя «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадима Юрьева.

Общество Общество Медведев вручит премии правительства в области СМИ

Религия Религия В МЧС напомнили правила купания в проруби на Крещенье Купание в проруби на Крещенье может быть безопасным только при соблюдении ряда простых правил, напомнили верующим в главке МЧС по Москве.