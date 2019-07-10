Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.

с чего всё началось

По информации источника в МИД России, Москва положительно оценила быструю негативную реакцию грузинских властей на матерную брань в адрес российского президента Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2", пишет "Коммерсантъ".

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