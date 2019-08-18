Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковкиИзвестия 04:41

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей. Сейчас они составляют 5–35% от реализации, но могут подняться до 100%, сообщил в понедельник, 19 августа, «Коммерсант». За счет нововведения правительство планирует увеличить доходы от экосбора.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось

Плюс утилизация всей страны

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.
Коммерсантъвчера в 12:24

Подробнее о событии

Минприроды предложило довести норму переработки упаковки до 100%

ТАСС03:32

Минприроды предложило перерабатывать 100% товаров и упаковки

News.ruвчера в 16:22

СМИ узнали о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

РБКвчера в 22:30

«Ъ»: Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:33

Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки

Коммерсантъ02:48

СМИ: в России задумали ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Московский Комсомолецвчера в 15:45

«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Интерфаксвчера в 14:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Обновлено в 03:41
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой

Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб

Обновлено в 03:59
Теннис

Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Обновлено вчера в 18:17
Общество

Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу»

Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.
Обновлено в 02:41
Энергетика

Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Обновлено в 04:00
Музыка

В Таре пройдет «Сибирский фестиваль искусств»

Сегодня, 19 августа, в пресс-центре РБК состоялась пресс-конференция, посвященная запуску «Сибирского фестиваля искусств», который впервые пройдет в Таре в 2020 году.
Обновлено в 05:12
Политика

Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Две полосы проспекта Вернадского перекрыты после ДТП

Обновлено в 02:21
Общество

Составлен рейтинг самых тихих городов России

Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Футбол

«Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутиньо за 8,5 млн евро

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Общество

В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке

Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском

Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Политика

В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах

Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:51
Происшествия

По делу об убийстве семьи в Патрикееве назначена посмертная экспертиза

Обновлено в 05:03
Авто

«Рольф» в 1 полугодии увеличил прибыль в 1,7 раза

Автодилер «Рольф», основатель которого Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела, в первого полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, до 2,85 млрд рублей.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом

Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Экономика

ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции

В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка

Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру».
Обновлено в 00:59
Авто

В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Brilliance V3

В России начались нового китайского компактного кроссовера Brilliance V3.
Обновлено в 01:58
Политика

Сторонник Зеленского назвал журналистку «тупой овцой»

Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич, назвав ее «тупой овцой».
Обновлено в 05:25
Энергетика

Нефть Brent снова движется к $60 за баррель

В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

Минобороны Сербии назвало срок поставки российских Ми-35 и Ми-17

Обновлено в 03:47
Происшествия

Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей

«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Общество

Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД, заявил директор певца

Обновлено в 05:42
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Общество

Бывший охранник Путина живет в доме за 500 млн рублей

Оценочная стоимость особняка площадью 750 кв. метров в закрытом элитном поселке «Речное» составляет от 370 до 500 млн рублей, при том, что официальные доходы самого Климентьева и его супруги Ирины за последние пять лет не достигли и 80 млн рублей.
Обновлено в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное