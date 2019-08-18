Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.

с чего всё началось

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей. Сейчас они составляют 5–35% от реализации, но могут подняться до 100%, сообщил в понедельник, 19 августа, «Коммерсант». За счет нововведения правительство планирует увеличить доходы от экосбора.

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.

Общество Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу» Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.

Энергетика Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.

Музыка В Таре пройдет «Сибирский фестиваль искусств» Сегодня, 19 августа, в пресс-центре РБК состоялась пресс-конференция, посвященная запуску «Сибирского фестиваля искусств», который впервые пройдет в Таре в 2020 году.

Политика Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой» Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.

Общество Составлен рейтинг самых тихих городов России Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Футбол «Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутиньо за 8,5 млн евро Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Общество В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.

Армия и оружие Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.

Политика В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Авто «Рольф» в 1 полугодии увеличил прибыль в 1,7 раза Автодилер «Рольф», основатель которого Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела, в первого полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, до 2,85 млрд рублей.

Происшествия В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Экономика ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру».

Политика Сторонник Зеленского назвал журналистку «тупой овцой» Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич, назвав ее «тупой овцой».

Энергетика Нефть Brent снова движется к $60 за баррель В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.

Происшествия Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей «Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.