Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.

с чего всё началось

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть идеи Минприроды по повышению для производителей нормативов утилизации до 100 процентов товаров и упаковки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства в правительство.

В России задумали утилизировать всю упаковку

Происшествия Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.

Происшествия В ДТП на Московской пострадали восемь человек Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, на пересечении улиц Московская и Горького произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №11, и автомобиля такси марки Datsun on-DO.

Политика Дума в октябре вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов Депутаты Госдумы всесторонне изучат работу агрегаторов с новостями, обсудят эту тему со СМИ и экспертами, чтобы вернуться к этой теме в октябре.

Футбол «Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутиньо за 8,5 млн евро Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Происшествия В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Авто Bugatti представила суперкар за 592 млн рублей Компания Bugatti представила суперкар Centodieci. Купе Centodieci (по-итальянски «сто десять») было создано специально к 110-летию компании.

Экономика «Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год «Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 год с 38 до 32-33 млн карат, следует из сообщения компании.

Общество Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Армия и оружие МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну "Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.

Финансы Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.

Происшествия Пилотам аварийного севшего А321 присвоили звание Героев России Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России двум пилотам самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, совершившим аварийную посадку на кукурузном поле в подмосковном Жуковском, передает ТАСС.

Армия и оружие Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.

Общество Москвичей ожидает жара до 30 градусов На сайте Гидрометцентра говорится, что в пятницу и субботу из-за влияния атмосферных фронтов циклона с северо-запада пройдут небольшие дожди.

Общество Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу» Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.

Финансы Курс доллара снизился до 66,33 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.

Происшествия Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей «Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.