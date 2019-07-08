Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетикиLenta.ru 00:54
Президент ассоциации Андрей Межонов пояснил, что в других странах-членах союза нет ограничений на производство и оборот алкогольных энергетиков. Он считает, что Россия должна отменить запрет либо, наоборот, его нужно распространить на всю территорию ЕАЭС.
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с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:01
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