В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.

с чего всё началось

Президент ассоциации Андрей Межонов пояснил, что в других странах-членах союза нет ограничений на производство и оборот алкогольных энергетиков. Он считает, что Россия должна отменить запрет либо, наоборот, его нужно распространить на всю территорию ЕАЭС.

В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики

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