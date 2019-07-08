Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетикиLenta.ru 00:54
Президент ассоциации Андрей Межонов пояснил, что в других странах-членах союза нет ограничений на производство и оборот алкогольных энергетиков. Он считает, что Россия должна отменить запрет либо, наоборот, его нужно распространить на всю территорию ЕАЭС.
Читать в источнике
Оценить410
с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
Кино
Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:49
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
Обновлено в 15:24
Единоборства
Бен Аскрен: «Меня вырубили за пять секунд — я не заслужил реванша с Масвидалем»
Обновлено в 16:32
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Музыка
Пилотажная группа в Швейцарии перепутала фестивали и выступила не там
Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse перепутала фестивали и выступила не перед теми зрителями.
Обновлено в 09:51
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»
Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Футбол
В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку
Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
Обновлено в 14:18
Транспорт
Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево
Обновлено в 07:26
Политика
В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие
В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Футбол
«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа
Обновлено в 11:18
Спорт
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Общество
На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦ
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин.
Обновлено в 10:11
Политика
Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске
Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:16
Политика
Вован и Лексус дважды разыграли премьера Северной Македонии
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Северной Македонии.
Обновлено в 11:09
Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Наука
В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп
В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено вчера в 03:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба с ограблением
Неизвестные расстреляли автомобиль на улице Марксисткой в Москве, и ограбили водителя, сообщили в МВД по столице.
Обновлено в 10:21
Политика
Болтон о санкциях США против Ирана: Всё только начинается
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти в настоящее время лишь только начинают разворачивать свои санкции против Исламской Республики Иран, и впереди будут новые более жесткие рестрикции.
Обновлено в 16:41
Футбол
Молодежная сборная России сыграет с Сербией в Саранске
Молодежная сборная России по футболу начнет отборочный турнир чемпионата Европы-2021 в Саранске.
Обновлено в 11:42