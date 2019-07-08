Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетикиLenta.ru 00:54
Президент ассоциации Андрей Межонов пояснил, что в других странах-членах союза нет ограничений на производство и оборот алкогольных энергетиков. Он считает, что Россия должна отменить запрет либо, наоборот, его нужно распространить на всю территорию ЕАЭС.
Читать в источнике
Оценить395
с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:20, Вашингтон
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Тверские военно-транспортные самолеты по тревоге полетели на юг
Подразделения военно-транспортной авиации России подняты по тревоге в рамках учений Минообороны.
Обновлено в 03:04
Общество
Ученые выяснили основную причину нападения медведей на людей
Обновлено в 07:18
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
Зеленский прокомментировал планы провести телемост между Украиной и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о планах провести телемост "Надо поговорить" между телеканалом "Россия-1" и украинским каналом NewsOne.
Обновлено в 05:29
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
Обновлено в 07:35
Политика
В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым
В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Авто
JAC объявила российские цены на новый пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Музыка
Джазовый музыкант Герман Лукьянов умер
Обновлено в 07:09
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Религия
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины слабее мужчин умом
Interfax-Russia.ru - Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что умственные способности женщин, как правило, ниже, однако их отличает большая самоотверженность, чем та, на которую способны мужчины.
Обновлено в 06:27
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
Обновлено вчера в 17:59
Технологии
На «Суперджеты» установят новую российскую навигационную систему
Концерн КРЭТ (входит в Ростех) и компания «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС», входит в ОАК) договорились о поставках опытного образца новой навигационной системы для «Суперджет» 100, сообщили в пресс-службе концерна.
Обновлено в 07:59
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:05
Общество
Названы топ-10 вакансий с самой высокой зарплатой в Петербурге
Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Петербурге в июне 2019 года за прошедший месяц не изменился — 45 тыс. рублей.
Обновлено в 03:57
Авто
В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Политика
В Кремле ответили на предложение Зеленского о встрече
Президент Владимир Зеленский предложил совершенно новый формат для обсуждения ситуации на Украине, нужно понять, есть ли «перспективы у такой встречи».
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Зенитный комплекс «Панцирь-СМ» разработан для боёв будущего
Муравкин рассказал, что комплекс разрабатывался для противовоздушных боёв будущего, где противостоять придётся не пилотам истребителя против зенитного ракетного расчёта, а умным и точнейшим машинам, работающих в больших группах.
Обновлено в 06:48
Здоровье
Медики рассказали, какая тренировка поможет снизить давление
Медики заявили, что контролировать кровяное давление больным гипертонией помогут правильно подобранные физические нагрузки.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Новосибирске крокодил сбежал из цирка-шапито
Оказалось, что рептилия сбежала из гастролирующего цирка-шапито, который расположился рядом с торговым центром.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала подросшего 15-летнего сына от Меладзе
На опубликованном фото певица изображена на лодке вместе с сыном Константином во время отдыха.
Обновлено вчера в 15:26