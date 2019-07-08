Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетикиИнтерфакс вчера в 23:03

Как отмечает газета, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения назвали запрет на реализацию алкогольных энергетиков в РФ барьером на внутреннем рынке ЕАЭС. "Известия" напоминают, что запрет на производство и оборот алкогольных тонизирующих напитков действует в России с 1 января 2018 года.
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В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
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РИА Новостивчера в 23:56

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РЕН ТВвчера в 17:10

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РБКвчера в 21:32

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RT на русскомвчера в 20:37

«Известия»: ЕЭК хочет обязать Россию вернуть в магазины алкогольные энергетики

ТАССвчера в 22:48

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REGNUMвчера в 16:38

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

Известиявчера в 17:01
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