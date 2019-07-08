Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетикиLenta.ru 00:54
Президент ассоциации Андрей Межонов пояснил, что в других странах-членах союза нет ограничений на производство и оборот алкогольных энергетиков. Он считает, что Россия должна отменить запрет либо, наоборот, его нужно распространить на всю территорию ЕАЭС.
Читать в источнике
Оценить412
с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Политика
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд
Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.
Обновлено в 18:14
Теннис
Федерер разгромил Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Обновлено в 14:14
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Авто
Chevrolet Corvette C8 попался без камуфляжа
Надеемся, что на официальных изображениях Chevrolet Corvette C8 будет выглядеть намного лучше, и, тем более, в реальной жизни.
Обновлено в 03:21
Общество
Исследование: работа учителей в школах стала труднее
Более 70% учителей в России отметили, что работать в школе им стало труднее.
Обновлено в 20:13
Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Экономика
В России в июне зафиксирована нулевая инфляция
В 17 регионах потребительские цены в июне снизились на 0,3% и более, заметнее всего — в Севастополе (на 1%) в результате удешевления продовольственных товаров в среднем на 2%.
Обновлено в 09:17
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская рассталась со своим пятым мужем. Сенсационное признание в своем Инстаграм звезда выдала 4 июля.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
Обновлено в 11:01
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено в 13:15
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки.
Обновлено в 17:14
Игры
Синдел появится в Mortal Kombat 11
В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено в 17:57
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
Авто
Ford Bronco получил спецверсию Trail для сурового бездорожья
Бразильская компания Troller выпустила специальную версию внедорожника Ford Bronco (T4) Trail, предназначенную для езды по самому суровому бездорожью.
Обновлено в 12:00
Происшествия
SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship
Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
Обновлено в 15:24