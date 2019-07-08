В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.

с чего всё началось

Президент ассоциации Андрей Межонов пояснил, что в других странах-членах союза нет ограничений на производство и оборот алкогольных энергетиков. Он считает, что Россия должна отменить запрет либо, наоборот, его нужно распространить на всю территорию ЕАЭС.

В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики

Происшествия Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.

Политика Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Происшествия Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Армия и оружие США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Авто Chevrolet Corvette C8 попался без камуфляжа Надеемся, что на официальных изображениях Chevrolet Corvette C8 будет выглядеть намного лучше, и, тем более, в реальной жизни.

Общество Исследование: работа учителей в школах стала труднее Более 70% учителей в России отметили, что работать в школе им стало труднее.

Политика Андрей Малахов обратился к президенту Украины Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.

Общество В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.

Экономика В России в июне зафиксирована нулевая инфляция В 17 регионах потребительские цены в июне снизились на 0,3% и более, заметнее всего — в Севастополе (на 1%) в результате удешевления продовольственных товаров в среднем на 2%.

Авто Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.

Шоу-бизнес Лолита призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал» Лолита Милявская рассталась со своим пятым мужем. Сенсационное признание в своем Инстаграм звезда выдала 4 июля.

Политика Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Общество Пиратские сайты предложили удалять целиком Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки.

Игры Синдел появится в Mortal Kombat 11 В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.

Общество В Вашингтоне затопило Белый дом и метро Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

Транспорт Участок красной ветки московского метро закроют на неделю В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.

Происшествия Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.

Авто Ford Bronco получил спецверсию Trail для сурового бездорожья Бразильская компания Troller выпустила специальную версию внедорожника Ford Bronco (T4) Trail, предназначенную для езды по самому суровому бездорожью.

Происшествия SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.