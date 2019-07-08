Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазиныГазета.Ru вчера в 22:16

В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
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В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Минэкономразвития не поддержало инициативу ЕЭК о возврате в магазины алкоэнергетиков

ТАСС09:12

В Госдуме оценили возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков в России

RT на русском09:09

В России могут снять запрет на продажу алкоэнергетиков — СМИ

REGNUMвчера в 16:38

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

РБКвчера в 21:32

Алкогольные энергетики могут вернуться в российские магазины

РЕН ТВвчера в 17:10

Алкоэнергетики могут вернуться в российские магазины, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:56

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве

Московские полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо

Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 07:42
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата

«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

МУС признал экс-лидера повстанцев в ДРК виновным в военных преступлениях

Международный уголовный суд (МУС) признал бывшего лидера конголезских повстанцев Боско Нтаганду виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.
Обновлено в 05:53
Политика

Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина

В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть

Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Единоборства

Емельяненко вспомнил школьные годы

Обновлено в 09:31
Общество

На Подмосковье надвигается гроза с градом

Обновлено в 08:05
Культура

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика

Соловьев назвал Зеленского держимордой

Президент Украины Владимир Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы.
Обновлено в 08:10
Кино

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Наука

Стволовые клетки помогли жертвам рассеянного склероза

Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Сирийская артиллерия открыла огонь по террористам в Идлибе и Хаме

Сирийская армия открыла огонь из ствольных и реактивных артиллерийских орудий по местам скопления террористов и их опорным пунктам на границе провинций Хама и Идлиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Автомобиль обстреляли в центре Москвы

Неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль в центре столицы.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»

Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Здоровье

Медведев пообещал дать поручения по организации всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен дать дополнительные поручения регионам по организации всеобщей диспансеризации.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Возле резиденции Путина задержали журналистов «МБХ медиа»

Обновлено в 09:22
Футбол

11-летний игрок «Чертаново» открыл крышку бутылки ударом рабоной

Обновлено в 09:11
Политика

Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Общество

В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Транспорт

Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево

Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.
Обновлено в 07:26
Наука

Ученые выяснили, как сауна влияет на кровяное давление

Ученые из Галле-Виттенбергского университета, Германия, провели исследования, касающиеся того, как сауна влияет на кровяное давление.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие в 2018 году продукты

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные о том, какие продукты подорожали сильнее остальных в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:30
Спорт

Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину

Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".
Обновлено в 08:59
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