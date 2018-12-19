Экономика

В России заблокировали имитировавший интернет-приемную ЦБ сайт
REGNUM
04:59

В России заблокировали сайт, который имитировал интернет-приемную Центробанка, сообщает пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook.
REGNUM04:59

Подробнее о событии

Банк России обнаружил маскировавшийся под его интернет-приемную сайт

Российская газетавчера в 23:45

ЦБ обнаружил маскировавшийся под его интернет-приемную мошеннический сайт

Коммерсантъвчера в 19:41

ЦБ сообщил о блокировке сайта-двойника

Газета.Ruвчера в 19:15

ЦБ сообщил о блокировке мошеннического сайта-двойника

РБКвчера в 18:08

Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка

News.ruвчера в 08:56

ЦБ сообщил о блокировке сайта, имитирующего его интернет-приемную

ТАССвчера в 08:35

Без защиты на дороге. Чем опасны лжестраховщики

Life.ruвчера в 03:25
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
Экономика

Реальные доходы россиян в ноябре снизились на 2,9%

В результате пересчета ухудшилась и динамика за 2018 г. — теперь в январе-ноябре текущего года реальные доходы россиян снизились на 0,1% (при учете единовременной выплаты в 5 000 руб. в январе 2017 г.).
Обновлено в 09:13
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставке

Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке и в условиях умеренного отскока котировок нефти после обвала по итогам предыдущих торгов.
Обновлено в 02:23
Финансы

Минфин не смог разместить ОФЗ на 10 млрд рублей

Инвесторам предлагались ОФЗ-ПД в объеме 10 млрд рублей с погашением 28 февраля 2024 года.
Обновлено в 06:38
Экономика

Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ

Национальный банк Украины сообщил об отзыве лицензии у «дочки» российского ВТБ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Обновлено в 07:59
Экономика

Сенаторы хотят увеличить штрафы для недобросовестных застройщиков

Сенаторы Андрей Клишас, Андрей Кутепов, Олег Мельниченко, Александр Башкин, Ахмат Салпагаров и Олег Цепкин внесли в Госдуму законопроект о повышении штрафов для недобросовестных застройщиков.
Обновлено в 09:00
Финансы

МВФ одобрил новый кредит для Украины

Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика

СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»

Совместное предприятие итальянской компании Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» на €2,2 млрд.
Обновлено в 04:13
Экономика

Италия пришла к соглашению с ЕС по бюджету

Италия заключила соглашение с комиссией Европейского союза (ЕС) по бюджету на 2019 год, передает Reuters.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика

Visa решила запустить переводы с карты на карту по номеру телефона

Международная платежная система Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона получателя.
Обновлено в 01:14
Экономика

Госдума приняла закон о снижении неустойки по потребительским кредитам

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, ограничивающий сумму процентов и неустоек, начисляемых по потребительским кредитам.
Обновлено в 08:45
Энергетика

Саудовский министр объяснил обвал цен на рынке нефти

Наблюдаемое падение цен на нефть объясняется временными факторами и с начала 2019 г. благодаря сделке ОПЕК+ по снижению добычи рынок стабилизируется, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
Обновлено в 08:13
Энергетика

Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина

Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

НБУ подал иск в суд Женевы против Коломойского почти на $240 млн

Национальный банк Украины (НБУ) подал иск в суд Женевы против бывшего руководителя Приватбанка Игоря Коломойского на сумму 6,64 млрд гривен (около $240 млн).
Обновлено в 07:45
Экономика

«Bitcoin подорожает до $50 тысяч». Как изменится цена монеты в будущем

Фундаментальные характеристики цифровых денег не изменились из-за колебания их стоимости, а волатильность биткоина объясняется тем, что на рынке преобладают розничные инвесторы, сказал Богарт.
Обновлено в 09:25
Экономика

Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году

Цена туристических путевок для россиян в 2019 году вырастет на 10–30%, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 03:51
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