Экономика

В России за год выдано 13 трлн рублей «в конвертах»REGNUM 00:59

Объем серых зарплат в России превысил в 2018 году 13 трлн рублей, что сопоставимо с расходной частью федерального бюджета, составлявшей на тот период 16,8 трлн рублей. Об этом 7 августа пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Теневой вектор: объем серых зарплат в России превысил 13 трлн

Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Подсчитаны «серые» заработки россиян

Lenta.ru01:58

Объем «серых» зарплат в РФ превзошел 13 трлн рублей

РЕН ТВвчера в 17:52

Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей

Телеканал 360°вчера в 20:28

Объем серых зарплат в России составил более 13,07 трлн рублей, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 18:51

Объём «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей

News.ruвчера в 18:49

Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

Известиявчера в 19:33

Экономический кризис сократил серые доходы россиян до 13 трлн рублей

URA.Ruвчера в 18:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Общество

Мэрия Екатеринбурга требует снести 28 этажей в недостроенном здании

Обновлено вчера в 10:38
Политика

Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие

Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции

Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье.
Обновлено в 03:33
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика

ВТБ купил крупного оператора фискальных данных

«Энергетические системы и коммуникации» работает под брендом «Первый ОФД» и является одним из крупнейших операторов фискальных данных.
Обновлено в 01:26
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено вчера в 17:24
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 9 августа

Несмотря на относительно высокую температуру, которая ожидается в Москве в ближайшие дни, в пятницу, 9 августа, в столицу придут ливни и сильный ветер.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Обновлено в 03:47
Общество

Более половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты

Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%).
Обновлено в 03:33
Футбол

На дебютном матче «Краснодара» в ЛЧ ожидается аншлаг

Для «Краснодара», основанного в 2008 году, домашний матч с «Порту», который состоится 7 августа и начнётся в 20:00, станет дебютным в главном еврокубковом турнире Европы.
Обновлено вчера в 07:51
Культура

Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Общество

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено 05 августа в 03:08
Политика

Пакистан создал комиссию по подготовке ответа на решение Индии по Кашмиру

Распоряжение об организации специального комитета по подготовке ответа на решение об упразднении штата Джамму и Кашмир, отдал премьер-министр Пакистана Имран Хан, 7 августа пишет газета Daily Times.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек

В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика

CША ввели новые санкции против России

Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено 05 августа в 13:26
Общество

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии

Террористы «Исламского государства» (ИГ, экстремистская группировка, запрещена в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии.
Обновлено вчера в 21:06
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 06:44
Общество

В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках

Факультативные занятия по изучению конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов

Автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.
Обновлено в 03:41
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров устроил детям королевские каникулы

За день Филипп показал детям главные достопримечательности столицы Азербайджана.
Обновлено в 02:00
Политика

Путин прилетел в Сочи с рабочим визитом

Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Минобороны провело разведку над горевшим складом под Ачинском

Самолёт Ил-76 Минобороны России провёл разведку над территорией горевшего склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
Обновлено в 00:14
Здоровье

ВСК начала продавать страховые продукты в салонах Tele2

Страховой Дом ВСК начал продажи страховых продуктов в салонах Tele2 по всей России.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой

Обновлено в 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное