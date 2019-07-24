Экономика
В России за год снизилось число поддельных купюрКлопс вчера в 12:44
В апреле-июне 2019 года в России выявили 9178 поддельных купюр, что на 237 меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ЦБ РФ.Чаще всего во втором квартале этого года подделывали пятитысячные банкноты. За три месяца удалось обнаружить 6316 фальшивок.
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Более 6 тыс. поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. обнаружено в банковской системе РФ в апреле-июне
Агентство Москвавчера в 04:50
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