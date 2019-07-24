Экономика

В России за год снизилось число поддельных купюрКлопс вчера в 12:44

В апреле-июне 2019 года в России выявили 9178 поддельных купюр, что на 237 меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ЦБ РФ.Чаще всего во втором квартале этого года подделывали пятитысячные банкноты. За три месяца удалось обнаружить 6316 фальшивок.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Россияне стали чаще подделывать евро

Lenta.ruвчера в 08:36

ЦБ назвал самые подделываемые в России банкноты

Rambler News Serviceвчера в 04:44

ЦБ напомнил об изменениях в банковском регулировании за II квартал

Банки.рувчера в 08:45

В ЦБ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают

DP.RUвчера в 04:55

Более 6 тыс. поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. обнаружено в банковской системе РФ в апреле-июне

Агентство Москвавчера в 04:50

В России стало меньше фальшивых купюр

Взгляд.рувчера в 04:59

Количество поддельных купюр в России во II квартале уменьшилось на 2,5%

ТАССвчера в 04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Обновлено вчера в 14:21
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Энергетика

«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+

"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Политика

На Украине задумались учредить в Крыму «национальную автономию»

В текст конституции Украины может быть внесён пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:44
Политика

Королева Елизавета назначила премьером Великобритании Бориса Джонсона

Обновлено вчера в 12:26
Кино

Вин Дизель показал готовый сценарий нового «Риддика»

Американский актер Вин Дизель проинформировал о том, что работа над сценарием фильма "Риддик 4: Фурия" был завершен.
Обновлено в 00:58
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено вчера в 09:06
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице

Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено вчера в 14:44
Общество

Россиян предупредили о снеге на выходных

В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Трамп наложил вето на запрет Конгресса продавать оружие Эр-Рияду

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюции, принятые ранее Конгрессом США с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

КНДР задержала российское судно с моряками

Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Политика

Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Обновлено вчера в 08:32
Политика

Путин призвал глав регионов лично ликвидировать последствия ЧС

Обновлено вчера в 14:35
Интернет

Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 00:40
Футбол

«Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью в товарищеском матче

В ночь на 25 июля мск в городе Янки (США) состоялся товарищеский матч между английским «Ливерпулем» и португальским «Спортингом».
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Миллиардера-педофила нашли на полу камеры

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли на полу камеры в городской тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 23:50
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался

Обновлено 23 июля в 11:11
Армия и оружие

Абэ: Ракетный пуск КНДР не угрожал безопасности Японии

Новый ракетный пуск КНДР, осуществленный рано утром 25 июля, не вызвал прямой угрозы для национальной безопасности Японии.
Обновлено в 00:09
Авто

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес

Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова

Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В селе Норск Амурской области объявлена эвакуация из-за подтопления

В селе Норск Селемджинского района Амурской области начали эвакуировать людей в связи с тем, что вода в реке Селемджа достигла опасной отметки м вышла из берегов, информирует и.о. главы района Вадим Михолап.
Обновлено в 00:20
Авто

Китай решил поставлять в Россию подержанные автомобили

В китайской экспериментальной зоне свободной торговли Наньшань в провинции Гуандун начали экспорт подержанных автомобилей в ряд стран, включая Россию.
Обновлено в 00:55
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 является одним из самых безопасных смартфонов по уровню излучения

Звание смартфона с самым высоким уровнем излучения в списке занял Xiaomi Mi A1, который имеет удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR) 1,75 Вт/кг.
Обновлено в 00:22
Общество

В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Общество

В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной

Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено вчера в 20:27
Главное