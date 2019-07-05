Недвижимость

В России взлетели цены на вторичное жильеРосбалт 04:32

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России подскочила в июне 2019 года почти на 8% до 64,8 тыс. рублей. Это максимум с июня 2015-го, когда значение достигало 64,4 тыс. рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные портала «Авито Недвижимость».
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В России взлетели цены на вторичное жилье

Росбалт04:32

Цены на жилье в России достигли максимума

Lenta.ru01:33

Иркутская область в тройке лидеров по росту цен на вторичном рынке жилья

SIA.ru05 июля в 02:43

Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупных городах России

Коммерсантъвчера в 17:06

Татарстан стал лидером по росту цен на «вторичку» – за год стоимость «квадрата» подскочила на 14%

БИЗНЕС Online05 июля в 04:32

Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума

РБК05 июля в 04:16

В России перестало дорожать жилье

Накануне.Ruвчера в 21:10
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Происшествия

Самолет UTair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту

Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:14
Политика

Тбилиси атаковал «Рустави-2» за оскорбления Путина

В Тбилиси минувшей ночью у здания телекомпании "Рустави-2" собрался стихийный митинг граждан Грузии, возмущенных действиями ведущего Георгия Габунии, который допустил в эфире нецензурные выражения в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.
Обновлено в 05:48
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Следствие попросило продлить домашний арест Калви

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

Обновлено в 05:02
Кино

Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне

Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Общество

Две трети россиян верят в эффективность «прямой линии» президента

Около 63% россиян верят, что проблемы, о которых рассказывают в ходе «прямой линии» президенту Владимиру Путину, можно решить, говорится в результатах опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Андрей Малахов высказался о разводе Лолиты с мужем

Малахов считает, что Лолите нелегко смириться с очередным разводом, однако она не показывает своих истинных чувств.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Британский самолет-разведчик замечен у берегов Крыма

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России

Авиационные подразделения из Тверской, Псковской и Оренбургской областей перебазированы для учений на полигоны в Краснодарский край, две тысячи десантников из Новороссийска отправились в Костромскую и Ульяновскую области, сообщило сегодня Минобороны России.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет

Нелли Михайловна дала новое интервью о своей жизни с легендарным Иосифом Кобзоном. Вдова поделилась воспоминаниями о браке с певцом.
Обновлено в 01:00
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Наука

Дайджест научно-популярных мероприятий 08.07 – 14.07

Кто рассказывает: популяризатор науки Андрей Афанасьев.
Обновлено в 01:08
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия

ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»

Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Политика

Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Футбол

Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига

Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы.
Обновлено в 05:28
Экономика

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Кино

Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»

Обновлено вчера в 13:24
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»

Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Авто

Toyota MR2 может вернуться в качестве электромобиля

Вполне возможно, что Toyota, несмотря на свою приверженность к гибридам, может вернуть MR2 в качестве электрокара.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Авто

За 10 лет петербургский завод Nissan выпустил 370 тысяч авто

Обновлено в 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
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