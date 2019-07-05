Недвижимость
В России взлетели цены на вторичное жильеРосбалт 04:32
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России подскочила в июне 2019 года почти на 8% до 64,8 тыс. рублей. Это максимум с июня 2015-го, когда значение достигало 64,4 тыс. рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные портала «Авито Недвижимость».
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Эксперты выяснили доступность жилья в Саратове при общем скачке цен на недвижимость
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Компания Samsung в 2019 году активно взялась за обновление программного обеспечения для ранее выпущенных смартфонов.
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Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
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Обновлено вчера в 12:42
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В России смертность среди недоношенных детей заметно снизилась
Росстат предоставил News.ru эксклюзивные данные о количестве случаев рождаемости недоношенных детей в России.
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ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
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Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в парном катании вместе с Владимиром Морозовым, поделилась совместным фото с Елизаветой Туктамышевой.
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Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
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