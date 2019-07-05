Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России подскочила в июне 2019 года почти на 8% до 64,8 тыс. рублей. Это максимум с июня 2015-го, когда значение достигало 64,4 тыс. рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные портала «Авито Недвижимость».

В России взлетели цены на вторичное жилье

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