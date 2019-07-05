Недвижимость
В России взлетели цены на вторичное жильеРосбалт 04:32
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России подскочила в июне 2019 года почти на 8% до 64,8 тыс. рублей. Это максимум с июня 2015-го, когда значение достигало 64,4 тыс. рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные портала «Авито Недвижимость».
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Татарстан стал лидером по росту цен на «вторичку» – за год стоимость «квадрата» подскочила на 14%
БИЗНЕС Online05 июля в 04:32
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:24, Вашингтон
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Политика
В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией
Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.
Обновлено в 04:12
Футбол
Бразилия выиграла Кубок Америки
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Экономика
Петербургскому метро запретили крупную закупку из-за нехватки чертежей
Комиссия Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 8 июля, признала обоснованной жалобу ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» и предписало подземке аннулировать закупки на общую сумму более 547 млн рублей.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Политика
Госдума проведет парламентские слушания по искусственному интеллекту
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин предложил осенью отдельно провести парламентские слушания, посвященные вопросам искусственного интеллекта.
Обновлено в 07:49
Политика
Захарова нашла следы Саакашвили в скандале с «Рустави 2»
Обновлено в 08:15
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Политика
Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Здоровье
Медведев пообещал дать поручения по организации всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен дать дополнительные поручения регионам по организации всеобщей диспансеризации.
Обновлено в 07:39
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.
Обновлено в 08:36
Общество
В Казани продают «английский замок» за 28 млн рублей
Общая площадь «английского замка» составляет 361,3 кв.м. В тройку лидеров в рейтинге невероятных домов-замков вошли «средневековая крепость» в Подмосковье за 180 млн рублей, резиденция в Краснодаре (170 млн) и замок с бронированными дверями в Крыму за 99 млн рублей.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Банду пермяков задержали за ограбление 22 банкоматов в Ставрополье
Сообщники пермяков взломали систему защиты, благодаря чему из 22 терминалов было похищено свыше 16 млн рублей в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе
Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 07:17
Политика
Туристы из России массово отменяют брони в отелях Грузии
Российские туристы массово аннулируют свои брони в гостиницах таких грузинских городов, как Батуми, Кутаиси, а также в регионе Кахетия из-за отмены авиарейсов из РФ.
Обновлено в 04:19
Политика
Вице-премьера по евроинтеграции Украины не пустили на саммит с ЕС
Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит сегодня в Киеве, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 09:20
Экономика
Жириновский предложил раздать пустующие земли фермерам
Сегодня богатые землевладельцы выводят все доходы за границу, а фермеры будут вкладывать прибыль в родную землю, резюмировал депутат.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Политика
Васильев проинформировал Путина о развитии Дагестана
Обновлено в 08:00
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина
Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58