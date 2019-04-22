Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионахГазета.Ru 06:29
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области численность сократилась на 3,53%, а в Тамбовской области на 3,27%, уточняет агентство.
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