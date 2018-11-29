Политика

Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров
Газета.Ru
07:29

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставки в Россию из Сербии белково-жирового - сыроподобного - продукта украинского происхождения. Как уточнили в ведомстве, "в ходе проведения проверочных мероприятий службой установлен факт реализации сербским предприятием украинской продукции".
Газета.Ru07:29

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Сербия прокомментировала незаконную схему поставок украинской продукции в РФ

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Говорит Москва01:46
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Политика

Кандидат в президенты Грузии от оппозиции не признал итоги выборов

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Владимир Путин призвал участников Общероссийского народного фронта включиться в работу по контролю, поддержке и участию в реализации задач развития государства.
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Меркель объяснила смысл санкций против России

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Обновлено в 10:37
Политика

Путин одобрил обновленную Доктрину энергобезопасности России

"Была одобрена новая Доктрина [на заседании Совбеза], которая будет как стратегический документ утверждена указом президента", - сообщил Патрушев.
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Канада ввела санкции против 17 саудовцев в связи с делом Хашукджи

Канада ввела санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
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Бывший адвокат Трампа сознался во вранье о связях с Россией

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался, что соврал Конгрессу о связях американского лидера с Россией.
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Армия и оружие

Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии

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Политика

В ФРГ начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за Крыма

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Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил об оказываемом на него и братию давлении.
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Политика

Европарламент призвал Сербию следовать политике ЕС в отношении России

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Сербию следовать внешней политике Запада в отношении Москвы, а также выразил обеспокоенность сотрудничеством Белграда в оборонной сфере с Россией.
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Государственный телеканал Польши сравнил Россию с нацистами

В программе Minęła 20 на государственном польском телеканале TVP Info во время эфира появился задник, сравнивающая Россию с криминальной нацистской организацией СС, сообщает сегодня, 29 ноября, портал RadioZET.pl.
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