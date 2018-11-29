Политика

В России выявили нелегальную схему поставок украинской продукции
REGNUM
02:21

Нелегальную схему поставок из Сербии белково-жирового (сыроподобного) продукта украинского происхождения выявили в России. Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
REGNUM02:21

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Россия заподозрила Сербию в нелегальном реэкспорте сыра с Украины

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Россельхознадзор выявил нелегальные поставки в Россию украинской продукции

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Газета.Ru01:31

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ТАСС01:21

Россельхознадзор выявил незаконную схему реэкспорта товаров с Украины через Сербию

Говорит Москва01:46
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Политика

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20

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Путин поставил три задачи перед Общероссийским народным фронтом

Владимир Путин призвал участников Общероссийского народного фронта включиться в работу по контролю, поддержке и участию в реализации задач развития государства.
Обновлено в 07:12
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Обновлено в 07:13
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Обновлено в 06:04
Политика

Меркель призвала украинские власти действовать разумнее

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин оказать воздействие на власти Украины в связи с провокацией в Керченском проливе.
Обновлено в 06:59
Политика

Отец Бутиной прокомментировал сообщения о ее сделке с прокурором

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной допускает, что его дочь под давлением может пойти на сделку с американскими прокурорами, сообщается в Telegram-канале RT.
Обновлено в 07:11
Политика

В конгрессе США предложили запретить продление СНВ после 2021 года

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вслед за возможным расторжением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности есть вероятность, что будет расторгнут и Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с Украиной

На боевое дежурство в Крыму заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
Обновлено в 07:10
Политика

Путин упростил получение льгот по оплате ЖКХ

Россиян освободили от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения субсидии на оплату коммуналки.
Обновлено в 06:36
Политика

На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры

Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:10
Политика

Путин назвал решенным вопрос роста пенсий

"Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.
Обновлено в 07:10
Политика

Россия и Иран договорились об отмене туристических виз

"Что касается туризма, то у нас есть договоренность об отмене виз, подписанные по этому вопросу документы нуждаются только в исполнительном регламенте", — уточнил он.
Обновлено в 06:32
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Трамп заявил об отсутствии соперников для себя на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день считает, что на президентских выборах 2020 года у него не будет достойных соперников.
Обновлено в 06:20
Политика

Песков отреагировал на заявление Киева о «закрытом» Керченском проливе

Обновлено в 05:17
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