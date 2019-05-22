В России выросло промышленное производствоЖурналистская правда вчера в 11:09

Аналитики Росстата пояснили, что в апреле в годовом выражении промпроизводство ускорилось до 4,9% с 1,2% в марте, а за первый квартал этого года рост промышленного производства составил 2,8% в годовом выражении, сообщает РИА Новости.

Происшествия Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.

Экономика Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Шоу-бизнес Сын Жанны Фриске выплатил ее многомиллионный долг Шестилетний сын покойной Жанны Фриске погасил часть долга семьи певицы, продав свою долю наследства матери.

Общество Во Владивостоке школьники пришли на последний звонок в БДСМ-костюмах Одна из школ Владивостока отличилась оригинальными нарядами и цветными дымовыми шашками на последнем звонке.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Хоккей Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Культура Рэпер Noize MC провел урок музыки в московской школе Рэпер Noize MC провел открытый урок музыки в московской школе №1574 в рамках тематического проекта.

Политика Филарет отказался выполнять условия томоса Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

Общество Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.

Политика Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Авто Производство легковых автомобилей в апреле выросло в России на 5% С 1 января по 1 мая 2019 года с конвейеров российских заводов в автосалоны попала 531 тысяча легковых автомашин, что на 4% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.

Политика Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.

Гаджеты Яндекс запустил свое телевидение Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.

Музыка Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса» Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.

Происшествия СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Общество Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.

Энергетика Цены на нефть Brent за день упали почти на 2% За один день — 22 мая — цены на нефть марки Brent снизились на 1,98%.

Общество У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.

Общество На Москву надвигается резкое похолодание Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.