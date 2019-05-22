Экономика

В России выросло промышленное производствоЖурналистская правда вчера в 11:09

Аналитики Росстата пояснили, что в апреле в годовом выражении промпроизводство ускорилось до 4,9% с 1,2% в марте, а за первый квартал этого года рост промышленного производства составил 2,8% в годовом выражении, сообщает РИА Новости.
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