Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастрофТАСС вчера в 21:24
Как сообщается в докладе, в 2018 году число авиакатастроф снизилось с 32 до 25, а общее количество авиапроисшествий не изменилось и равно 58. При этом число жертв авиакатастроф выросло с 74 до 164 человек.
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с чего всё началось
МАК опубликовал доклад (.pdf) о состоянии безопасности полетов в 2018 году среди участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации (12 стран, входивших в СССР).Коммерсантъвчера в 18:45
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Спорт
В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
К 2022 году американский флот хочет «отправить на пенсию» шесть ракетных крейсеров
Ранее предполагалось, что в 2021–2022 годах эти шесть крейсеров пройдут ремонт и модернизацию для продления срока службы.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Украинские олигархи объединились против Петра Порошенко
Украинские олигархи, среди которых Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский, объединились против действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:18
Хоккей
Дональд Трамп примет в Белом доме «Вашингтон Кэпиталз»
Президент США Дональд Трам примет в Белом доме хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 02:05
Политика
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
Обновлено в 02:04
Здоровье
154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области
154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.
Обновлено вчера в 12:12
Путешествия
Названы самые популярные у российских туристов страны
Обновлено в 02:08
Политика
Глава Алтая Бердников подал в отставку
Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:13
Футбол
Сборная России прибыла в Бельгию
Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США
Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.
Обновлено вчера в 18:17
Экономика
Минтруда: треть регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров
30 российских регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров, чтобы сэкономить на доплатах.
Обновлено вчера в 13:57
Финансы
Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей
Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Авто
Холдинг Алишера Усманова договаривается о покупке каршеринга
У Mail.ru Group вслед за "Яндексом" может появиться собственный каршеринг: холдинг Алишера Усманова ведет переговоры о покупке доли в четвертом по размеру российском операторе YouDrive, сообщает The Bell.
Обновлено в 03:01
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Здоровье
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
В Великобритании врачи на протяжении трех лет принимали рак яичников пациентки за симптомы послеродовой депрессии.
Обновлено вчера в 23:32
Технологии
В Китае начали тренировать первую клонированную полицейскую собаку
Первая клонированная собака-ищейка в Китае приступила к тренировкам перед началом службы.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Крупнейший тайник с мешками пистолетов и гранатометов сняли на видео
Из тайника изъято 36 килограммов взрывчатых веществ; два самодельных взрывных устройства; 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций: гранатометы («Муха», «Шмель»), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, «Витязь», «Скорпион»), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов
Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Происшествия
Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе
Сотрудники прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) проверят информацию комитета солдатских матерей Забайкалья, который заявил об избиении срочников на полигоне Цугол.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост
В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено вчера в 21:41
Теннис
Все матчи вторника на турнире в Майами отложены из-за дождя
Все матчи первого игрового дня на соревнованиях в Майами отложены из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Врио губернатора Текслер прибыл в Челябинск
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 20 марта прибыл в Челябинск.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак
Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что ранее она смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено вчера в 11:27
Транспорт
Реконструкция Каховской линии метро начнется в этом году
Обновлено вчера в 08:45