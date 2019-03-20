Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастрофТАСС вчера в 21:24
Как сообщается в докладе, в 2018 году число авиакатастроф снизилось с 32 до 25, а общее количество авиапроисшествий не изменилось и равно 58. При этом число жертв авиакатастроф выросло с 74 до 164 человек.
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с чего всё началось
МАК опубликовал доклад (.pdf) о состоянии безопасности полетов в 2018 году среди участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации (12 стран, входивших в СССР).Коммерсантъвчера в 18:45
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Наука
Ученые назвали способ снизить риск преждевременной смерти
Исследователи из Шаньдунского политехнического университета заявили, что быстрые прогулки могут снизить риск развития болезней и даже преждевременной смерти.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Политика
Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО
Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.
Обновлено в 02:44
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Политика
Сенат Казахстана возглавила старшая дочь Назарбаева
Обновлено в 04:47
Энергетика
Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Авто
Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае
Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.
Обновлено вчера в 09:28
Авто
Седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей
Обновлено в 07:08
Происшествия
Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения
Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:50
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев из-за обстрелов ВСУ
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.
Обновлено в 01:28
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России
Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Здоровье
Все роддома столицы оснащены по последнему слову техники
В последние годы роддома оснастили самым современным оборудованием, которое позволяет выхаживать младенцев с экстремально низкой массой.
Обновлено в 06:40
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Здоровье
В Волгоградской области назвали 23 лучших врача 2019 года
Больше всего победителей представляли областную больницу №1. Кроме того, лучшим педиатром был назван работник Среднеахтубинской ЦРБ, а лучшим сельским врачом – терапевт Урюпинской ЦРБ имени В. Ф. Жогова.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»
По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:52
Общество
Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени
Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».
Обновлено в 07:17
Происшествия
Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта
Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.
Обновлено в 06:36
Интернет
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро.
Обновлено в 07:47
Футбол
Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»
Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.
Обновлено в 07:15
Спорт
Алексей Нуждов: надо перестать смотреть на спортсменов как на богов
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью Денису Косинову рассказал, как относится к критике в адрес нового руководства союза, как считает нужным действовать в ситуациях с опозданием спортсменов на старт и получением ими предупреждений от WADA, и как смотрит на перспективы восстановления статуса СБР.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Политика
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32