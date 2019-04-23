Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15

Цены на загородную недвижимость в объявлениях, размещенных на портале "Мир квартир", снизились в первом квартале в среднем на 5,9 процента. У "Авито Недвижимости" средняя цена дач за январь-март, напротив, выросла на 8 процентов.
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В России выросло число желающих продать собственную дачу

Российская газета05:15

Россияне массово продают дачи из-за нового налога

URA.Ru04:21

СМИ: Россияне избавляются от дачных участков, боясь новых налоговых трат

Росбалт00:55

Эксперты объяснили желание россиян распродать дачи новым налогом

Московский Комсомолец02:25

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ФедералПресс01:23

Россияне избавляются от дач из-за боязни новых налогов

News.ru02:36

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБК00:00
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Китайские власти потребовали от США отказаться от применения односторонних нефтяных санкций против Ирана.
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У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей

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На закрытом мероприятии для инвесторов, посвященном беспилотным технологиям, компания Tesla показала собственный микрочип для автопилота, а также рассказала о планах запуска сервиса беспилотных такси.
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Представительница певицы МакSим рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.
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Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
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Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся на саммите

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Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.
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Общество

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Обновлено в 05:24
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
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Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

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ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

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Садальский раскритиковал Максима Галкина

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Заведено уголовное дело Краснодар, 23 апреля. В прокуратуру подано заявление от журналиста издания «Росдержава» на сочинских полицейских.
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Политика

В антикоррупционное бюро Украины пришли с обысками

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
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После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности

Обновлено в 03:17
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В Новгородской области врачи скорой помощи объявили забастовку

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В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе

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Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ.
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Волкер выступил за диалог Зеленского с Путиным

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает прямой диалог комика Зеленского, который победил во втором туре выборов президента Украины, и российского лидера Владимира Путина.
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Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

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Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций для людей, страдающих от поллиноза - заболевания, вызванного аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав.
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Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Британии

Журнал Forbes отобрал самые дорогие объекты недвижимости российских бизнесменов в Великобритании. Список опубликован на сайте Forbes.
Обновлено в 05:34
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