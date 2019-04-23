Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15
Цены на загородную недвижимость в объявлениях, размещенных на портале "Мир квартир", снизились в первом квартале в среднем на 5,9 процента. У "Авито Недвижимости" средняя цена дач за январь-март, напротив, выросла на 8 процентов.
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