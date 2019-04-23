Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач. Об этом свидетельствует аналитика "Авито Недвижимости".
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Россияне избавляются от дач из-за боязни новых налогов

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Российская газета05:15

Россияне массово продают дачи из-за нового налога

URA.Ru04:21

В России резко выросло число желающих продать дачу, пишут СМИ

РИА Новости06:36

Эксперты объяснили желание россиян распродать дачи новым налогом

Московский Комсомолец02:25

СМИ: Россияне избавляются от дачных участков, боясь новых налоговых трат

Росбалт00:55

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБК00:00
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Обновлено вчера в 21:59
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Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Опубликовано видео с возможным исполнителем теракта на Шри-Ланке

Обновлено в 05:24
Происшествия

ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова

По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Кино

Третий сезон «По законам военного времени» покажет Первый канал

Премьерный показ третьего сезона сериала "По законам военного времени" стартует на Первом канале 5 мая 2019 года.
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Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

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Обновлено в 04:27
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Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Обновлено в 00:22
Общество

В МВД планируют оптимизировать личный состав ГИБДД

По словам Горового, ситуация на дорогах сегодня такова, что не все вопросы есть возможность решить с использованием технологий.
Обновлено в 06:44
Общество

В России добыли гигантский алмаз

В России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.
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Футбол

Де Хеа и Погба хотят покинуть «МЮ»

Как сообщает The Guardian, в числе таких игроков называются Давид Де Хеа, Поль Погба и Ромелу Лукаку.
Обновлено в 05:59
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Экономика

Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии

Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Спорт

Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:15
Политика

Волкер поддержал намерение Зеленского вести диалог с Путиным

Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер заявил о поддержке намерения победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Андрей Разин обвинил фанаток Евгения Осина в поджоге его могилы

Обновлено в 03:06
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

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Обновлено в 02:19
Политика

Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Авто

Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено вчера в 12:33
Общество

Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы

Обновлено в 03:39
Транспорт

Власти Саратова анонсировали начало строительства отеля «Mercure»

Нашим коллегам удалось выяснить, что изменения в Генплан внесены по инициативе ООО "Боконцепт отель" (учредитель Юлия Ашуркова, директор Александр Ключков).
Обновлено в 07:33
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политковской

Обновлено в 03:48
Здоровье

Около 3 млрд рублей направят на модернизацию больниц в Приморье

В 2019 году Приморский край потратит около 3 млрд рублей на закупку современной медицинской техники.
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Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи 23 апреля поднялся выше 2593 пунктов, превысив исторический максимум, свидетельствует данные биржи.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне

До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
Обновлено в 05:05
Политика

Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Культура

Губернатор Ставрополья рассказал о Студвесне стран БРИКС и ШОС

Владимир Владимиров дал пресс-конференцию в ТАСС, где рассказал о подготовке к масштабному фестивалю «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», который пройдет в Ставрополе с 4 по 9 июня.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог

Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
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