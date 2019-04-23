Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач. Об этом свидетельствует аналитика "Авито Недвижимости".
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Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
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Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова
По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Кино
Третий сезон «По законам военного времени» покажет Первый канал
Премьерный показ третьего сезона сериала "По законам военного времени" стартует на Первом канале 5 мая 2019 года.
Обновлено в 04:42
Общество
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Холдинг РЖД представил новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Обновлено в 00:22
Общество
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По словам Горового, ситуация на дорогах сегодня такова, что не все вопросы есть возможность решить с использованием технологий.
Обновлено в 06:44
Общество
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В России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.
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Футбол
Де Хеа и Погба хотят покинуть «МЮ»
Как сообщает The Guardian, в числе таких игроков называются Давид Де Хеа, Поль Погба и Ромелу Лукаку.
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Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Экономика
Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии
Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:15
Политика
Волкер поддержал намерение Зеленского вести диалог с Путиным
Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер заявил о поддержке намерения победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:00
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Политика
Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него
Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Авто
Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
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Обновлено в 03:39
Транспорт
Власти Саратова анонсировали начало строительства отеля «Mercure»
Нашим коллегам удалось выяснить, что изменения в Генплан внесены по инициативе ООО "Боконцепт отель" (учредитель Юлия Ашуркова, директор Александр Ключков).
Обновлено в 07:33
Здоровье
Около 3 млрд рублей направят на модернизацию больниц в Приморье
В 2019 году Приморский край потратит около 3 млрд рублей на закупку современной медицинской техники.
Обновлено в 05:06
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи 23 апреля поднялся выше 2593 пунктов, превысив исторический максимум, свидетельствует данные биржи.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне
До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
Обновлено в 05:05
Политика
Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
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Культура
Губернатор Ставрополья рассказал о Студвесне стран БРИКС и ШОС
Владимир Владимиров дал пресс-конференцию в ТАСС, где рассказал о подготовке к масштабному фестивалю «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», который пройдет в Ставрополе с 4 по 9 июня.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
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Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31