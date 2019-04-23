Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач. Об этом свидетельствует аналитика "Авито Недвижимости".
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Эксперты объяснили желание россиян распродать дачи новым налогом

Московский Комсомолец02:25

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Российская газета05:15

Россияне массово продают дачи из-за нового налога

URA.Ru04:21

Россияне избавляются от дач из-за боязни новых налогов

News.ru02:36

Дачники распродают неликвид, чтобы не платить налоги, считают эксперты

РИА Новости08:13

СМИ: Россияне избавляются от дачных участков, боясь новых налоговых трат

Росбалт00:55

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБК00:00
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ушел в отставку

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев во вторник ушел в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель городской думы.
Обновлено в 07:47
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

Смартфоны iPhone получат поддержку 5G в 2020 году

Американская компания Apple может разработать смартфоны iPhone с поддержкой сетей 5G уже к 2020 году.
Обновлено в 06:57
Кино

Вышел финальный трейлер «Годзилла 2: Король монстров»

Битва гигантских кайдзю начнётся только через месяц, но Warner Bros. уже сейчас выпустила финальный трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров», в котором нас ждёт возвращение 17 монстров-титанов.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве

В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.
Обновлено в 08:22
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Политика

ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 08:50
Происшествия

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Авто

В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N

Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге

Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.
Обновлено в 07:50
Здоровье

Больше половины онкобольных в РФ не получают необходимой химиотерапии, заявила Голикова

В российских больницах не получают химиотерапию две трети пациентов с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 09:39
Происшествия

СК возбудил уголовные дела из-за масштабных пожаров в Забайкалье

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — отметили в СК.
Обновлено в 03:06
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения

Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия

На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение

Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Общество

Суд развёл Кержакова с Тюльпановой и назначил футболисту алименты

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга завершил скандальный бракоразводный процесс футболиста Александра Кержакова и Миланы Кержаковой (в девичестве — Тюльпановой), дочери покойного петербургского и федерального политика Вадима Тюльпанова.
Обновлено в 08:59
Финансы

Рубль растет на открытии торгов

Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Транспорт

Скидку для нарушителей ПДД могут отменить

У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Политика

В Кремле рассказали, когда возможен первый контакт Путина с Зеленским

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным направлять поздравления с победой на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, пишет НСН.
Обновлено в 09:35
Политика

Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Политика

Президент Филиппин пригрозил Канаде «войной» из-за мусора

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил "объявить войну" Канаде, которая "превратила его страну в свалку", сообщает портал Rappler.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Музыка

Лазарев рассказал, почему согласился снова выступить на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев рассказал, почему принял решение участвовать в международном конкурсе "Евровидение" во второй раз.
Обновлено в 09:58
Политика

Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Обновлено в 04:22
Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Экономика

В «Яндекс.Такси» назначили нового финансового директора

Компания "Яндекс.Такси" назначила на должность финансового директора Евгения Сендерова, ранее работавший управляющим директором направления прямых инвестиций "ВТБ Капитал".
Обновлено в 09:34
Происшествия

Теракты на Шри-Ланке связали с атакой на мечети в Новой Зеландии

«Предварительное расследование показывает, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на теракт в новозеландском Крайстчерче», – цитирует министра телеканал News 1st, передает РИА «Новости».
Обновлено в 05:13
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ

Обновлено в 02:10
Общество

Опубликован проект о двух новых должностях в школах

На портале проектов нормативно-правовых актов опубликовано постановление Минпросвещения о введении двух новых должностей в школах – "старший учитель" и "ведущий учитель".
Обновлено в 10:01
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