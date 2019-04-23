Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Авто
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Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Политика
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Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
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Обновлено в 09:00
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Актер Садальский отказался признать Галкина артистом
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Политика
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Политика
Лавров: вопрос принадлежности Крыма закрыт
Уважаемые коллеги, вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет, — подчеркнул он.
Обновлено в 10:10
Происшествия
«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Обновлено в 14:37 Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.
Обновлено в 06:24
Политика
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Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Общество
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Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Политика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
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В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
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Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Матвиенко призвала увеличивать число многодетных семей в России
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Электросамокат взорвался в одной из квартир в Москве. Из-за этого в доме начался пожар.
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Футбол
Тарделли: «Футболисты „Юве“ неосознанно страдают от Роналду»
Футболисты неосознанно страдают от Криро. Дибала - один из таких игроков.
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