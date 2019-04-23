Экономика

В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Адвокат объяснил желание россиян распродать дачи

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Дачники распродают неликвид, чтобы не платить налоги, считают эксперты

РИА Новости08:13

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБК00:00

Россияне массово продают дачи из-за нового налога

URA.Ru04:21

Эксперты объяснили желание россиян распродать дачи новым налогом

Московский Комсомолец02:25

СМИ: Россияне избавляются от дачных участков, боясь новых налоговых трат

Росбалт00:55

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Российская газета05:15
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Обновлено в 12:45
Экономика

Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года

Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года по новой методике, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:56
Гаджеты

Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s

Обновлено в 11:00
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Игры

Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim

По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Политика

Населенный пункт на Голанских высотах назовут в честь Трампа

Израиль назовет новый населенный пункт на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 12:14
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

Обновлено в 11:02
Политика

Украинские социалисты предлагают национализировать корпорацию Roshen

Кива обратился в суд с иском о незаконной приватизации Киевской кондитерской фабрики, основанной еще в 1880-е годы и в советское время носившей имя Карла Маркса.
Обновлено в 13:43
Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Футбол

Libertad Digital: «Реал» хочет продать Куртуа

По информации Libertad Digital и esRadio, мадридский клуб хочет продать 26-летнего голкипера летом.
Обновлено в 13:19
Политика

Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 13:05
Политика

Медведев подписал постановление о тарифах на обращение с ТКО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, которое позволит пересматривать тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе снижать их.
Обновлено в 07:09
Гаджеты

Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона

Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Политика

Украинский депутат начал собирать подписи за отставку Парубия

Сбор подписей за отставку спикера парламента Андрея Парубия инициировали на Украине.
Обновлено в 09:50
Политика

Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»

«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Маша Малиновская изменила внешность

Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Политика

Штаб Зеленского сделал важное заявление

Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Москве из-за взрыва электросамоката в доме образовалась трещина

Обновлено в 12:22
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Политика

Максакова резко изменила показания по делу об убийстве мужа

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова поменяла свои показания на судебном процессе по убийству супруга.
Обновлено в 13:52
Политика

В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского

Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Политика

Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Туле дом сторонницы КПРФ забросали «коктейлями Молотова»

В Туле неизвестный мужчина бросил четыре «коктейля Молотова» в дом активистки Марины Толкачевой, которая пойдет на выборы в городскую думу от партии КПРФ.
Обновлено в 12:33
Общество

Минпросвещения опубликовало проект о двух новых должностях в школах

Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах – "старший учитель" и "ведущий учитель", соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 09:31
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
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