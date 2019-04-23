Экономика
В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Обновлено в 12:45
Экономика
Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года
Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года по новой методике, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:56
Гаджеты
Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s
Обновлено в 11:00
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Игры
Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim
По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Политика
Населенный пункт на Голанских высотах назовут в честь Трампа
Израиль назовет новый населенный пункт на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 12:14
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Обновлено в 11:02
Политика
Украинские социалисты предлагают национализировать корпорацию Roshen
Кива обратился в суд с иском о незаконной приватизации Киевской кондитерской фабрики, основанной еще в 1880-е годы и в советское время носившей имя Карла Маркса.
Обновлено в 13:43
Энергетика
Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти
Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Футбол
Libertad Digital: «Реал» хочет продать Куртуа
По информации Libertad Digital и esRadio, мадридский клуб хочет продать 26-летнего голкипера летом.
Обновлено в 13:19
Политика
Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 13:05
Политика
Медведев подписал постановление о тарифах на обращение с ТКО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, которое позволит пересматривать тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе снижать их.
Обновлено в 07:09
Гаджеты
Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона
Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Политика
Украинский депутат начал собирать подписи за отставку Парубия
Сбор подписей за отставку спикера парламента Андрея Парубия инициировали на Украине.
Обновлено в 09:50
Политика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»
«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Политика
Максакова резко изменила показания по делу об убийстве мужа
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова поменяла свои показания на судебном процессе по убийству супруга.
Обновлено в 13:52
Политика
В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Туле дом сторонницы КПРФ забросали «коктейлями Молотова»
В Туле неизвестный мужчина бросил четыре «коктейля Молотова» в дом активистки Марины Толкачевой, которая пойдет на выборы в городскую думу от партии КПРФ.
Обновлено в 12:33
Общество
Минпросвещения опубликовало проект о двух новых должностях в школах
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах – "старший учитель" и "ведущий учитель", соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 09:31
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36