Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач. Об этом свидетельствует аналитика "Авито Недвижимости".
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Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России
Обновлено в 03:42
Политика
Волкер поддержал желание Зеленского вести переговоры с Путиным
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддержал победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского в его желании вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Космос
Один из астероидов получил имя китайского астрофизика Чжоу Йоуюаня
В честь ведущего китайского астрофизика Чжоу Йоуюаня с одобрения Международного астрономического союза был назван астероид Солнечной системы, сообщает 22 апреля издание China Science Daily.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Обновлено в 04:18
Спорт
Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Кино
Кинотеатры просят перенести дату премьеры финала «Мстителей» в России
Уточняется, что дату премьеры в России ранее перенесли на 29 апреля по инициативе самого прокатчика.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля в Шри-Ланке.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Экономика
Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%
Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински
Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Политика
Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Общество
Архитектор сообщил о планах защитить Нотр-Дам брезентом от дождя
Альпинисты накроют защитным брезентом собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара.
Обновлено в 09:31
Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 08:29
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Футбол
Иньеста стал капитаном «Виссел Кобе»
Обновлено в 08:25
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Культура
Мединский пригласил Sony Pictures снимать фильмы в РФ
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил кинокомпании Sony Pictures Entertainment снимать фильмы в РФ.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Первый носитель «Посейдона» спустили на воду
На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 11:38