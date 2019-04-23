В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач. Об этом свидетельствует аналитика "Авито Недвижимости".

Политика Волкер поддержал желание Зеленского вести переговоры с Путиным Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддержал победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского в его желании вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.

Космос Один из астероидов получил имя китайского астрофизика Чжоу Йоуюаня В честь ведущего китайского астрофизика Чжоу Йоуюаня с одобрения Международного астрономического союза был назван астероид Солнечной системы, сообщает 22 апреля издание China Science Daily.

Армия и оружие Армия Хафтара сбила военный самолёт Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

Спорт Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кино Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.

Кино Кинотеатры просят перенести дату премьеры финала «Мстителей» в России Уточняется, что дату премьеры в России ранее перенесли на 29 апреля по инициативе самого прокатчика.

Шоу-бизнес Певица МакSим госпитализирована после ДТП Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля в Шри-Ланке.

Происшествия В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.

Экономика Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3% Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.

Шоу-бизнес Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.

Политика Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.

Общество На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.

Транспорт В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Гаджеты Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.

Культура Мединский пригласил Sony Pictures снимать фильмы в РФ Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил кинокомпании Sony Pictures Entertainment снимать фильмы в РФ.