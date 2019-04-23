Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач. Об этом свидетельствует аналитика "Авито Недвижимости".
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Дачники распродают неликвид, чтобы не платить налоги, считают эксперты

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Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБК00:00
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
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Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России

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Волкер поддержал желание Зеленского вести переговоры с Путиным

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддержал победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского в его желании вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
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Космос

Один из астероидов получил имя китайского астрофизика Чжоу Йоуюаня

В честь ведущего китайского астрофизика Чжоу Йоуюаня с одобрения Международного астрономического союза был назван астероид Солнечной системы, сообщает 22 апреля издание China Science Daily.
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Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолёт

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
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Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
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Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Кино

Кинотеатры просят перенести дату премьеры финала «Мстителей» в России

Уточняется, что дату премьеры в России ранее перенесли на 29 апреля по инициативе самого прокатчика.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Землетрясением расплескало бассейн на крыше небоскреба в Маниле

Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля в Шри-Ланке.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
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Обновлено в 11:10
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Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински

Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Политика

Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
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ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

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Архитектор сообщил о планах защитить Нотр-Дам брезентом от дождя

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На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк

Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
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Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей.
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Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Иньеста стал капитаном «Виссел Кобе»

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Актриса Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в домогательствах

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Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
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Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

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Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил кинокомпании Sony Pictures Entertainment снимать фильмы в РФ.
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Армия и оружие

Первый носитель «Посейдона» спустили на воду

На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".
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