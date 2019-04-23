Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Общество
Алексей Текслер в Магнитогорске посетил ММК
Обновлено в 07:40
Теннис
Кудерметова обыграла Саккари в первом круге турнира в Стамбуле
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Энергетика
Белоруссия хочет отказаться от российской нефти
В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
Обновлено в 12:11
Здоровье
Жители Оргтруда вышли на митинг против оптимизации «скорой»
Жители микрорайона Оргтруд в очередной раз вышли на митинг.
Обновлено в 13:16
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Политика
МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Авто
У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники
В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В России впервые завели уголовное дело за склонение к допингу
Северодвинский городской суд рассмотрит дело, в котором инструктор физкультурно-оздоровительного центра города обвиняется в склонении спортсменов к использованию допинга.
Обновлено в 11:52
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Политика
Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков
На прошлой неделе украинские власти обратились в Международный трибунал, потребовав немедленного освобождения Москвой моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:42
Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Происшествия
По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах
Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.
Обновлено в 08:17
Энергетика
«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам
Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
Обновлено в 06:11
Политика
Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 13:05
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Кино
Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Майли Сайрус и другие звёзды Marvel на премьере «Финала» в Лос-Анджелесе
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39