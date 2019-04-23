Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Адвокат объяснил желание россиян распродать дачи

Известия12:08

Эксперты объяснили желание россиян распродать дачи новым налогом

Московский Комсомолец02:25

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Российская газета05:15

Россияне массово продают дачи из-за нового налога

URA.Ru04:21

Дачники распродают неликвид, чтобы не платить налоги, считают эксперты

РИА Новости08:13

СМИ: Россияне избавляются от дачных участков, боясь новых налоговых трат

Росбалт00:55

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБК00:00
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Транспорт

ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми

Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Общество

Алексей Текслер в Магнитогорске посетил ММК

Обновлено в 07:40
Теннис

Кудерметова обыграла Саккари в первом круге турнира в Стамбуле

Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Энергетика

Белоруссия хочет отказаться от российской нефти

В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
Обновлено в 12:11
Здоровье

Жители Оргтруда вышли на митинг против оптимизации «скорой»

Жители микрорайона Оргтруд в очередной раз вышли на митинг.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
Политика

МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу

Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Авто

У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники

В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Версале загорелась бывшая резиденция французских королей

Обновлено в 13:12
Происшествия

В России впервые завели уголовное дело за склонение к допингу

Северодвинский городской суд рассмотрит дело, в котором инструктор физкультурно-оздоровительного центра города обвиняется в склонении спортсменов к использованию допинга.
Обновлено в 11:52
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Футбол

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Политика

Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков

На прошлой неделе украинские власти обратились в Международный трибунал, потребовав немедленного освобождения Москвой моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:42
Общество

На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк

Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Происшествия

По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах

Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.
Обновлено в 08:17
Энергетика

«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам

Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
Обновлено в 06:11
Политика

Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 13:05
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Кино

Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Майли Сайрус и другие звёзды Marvel на премьере «Финала» в Лос-Анджелесе

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолёт

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
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