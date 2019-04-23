Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Энергетика
«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам
Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о потерях на фронте
В результате перестрелок один военнослужащий "Объединенных сил" погиб и трое украинских боевиков получили ранения.
Обновлено в 02:22
Игры
Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза
Обновлено в 05:25
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Министров обороны более 30 стран вооружили АК-74 в парке «Патриот»
Более 50 министров обороны и начальников Генштабов вооруженных сил государств - участников Московской конференции по международной безопасности постреляли из российского оружия в парке "Патриот", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:49
Политика
Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд
Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»
Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Транспорт
В дни репетиции парада Победы в Москве перекроют несколько улиц
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил о перекрытиях в связи с подготовкой к параду Победы на Красной площади.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински
Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Интернет
Google и «Одноклассники» запустили проект об интернет-безопасности
"Одноклассники" совместно с компанией Google запустили игровой тест на знание правил безопасности в интернете.
Обновлено в 06:13
Общество
Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Технологии
Названы пароли, которые нельзя использовать
Названы пароли, которые проще всего даются хакерам, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 01:39
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Футбол
Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов
За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Происшествия
На синей ветке метро произошел сбой
Как отмечается, речь идет об участке синей ветки между "Курской" и "Партизанской". Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 14:39
Политика
Эстония спровоцировала Латвию и Литву бороться за встречу с Путиным
Эстония своим примером вынудила Латвию и Литву бороться за встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:11
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Обновлено в 14:15