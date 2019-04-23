Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачуРоссийская газета 05:15
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач. Об этом свидетельствует аналитика "Авито Недвижимости".
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Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Транспорт
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В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
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Шоу-бизнес
Неравнодушная Зара обратилась к подписчикам за помощью
Не осталась в стороне и певица Зара. На своей странице в Instagram она анонсировала фестиваль приютских животных WOOF в Москве.
Обновлено в 08:49
Политика
ФСБ задержала террористов в Приморье перед визитом Ким Чен Ына
ФСБ сообщила о задержании в Приморье членов террористической ячейки, планировавших разбойные нападения на бизнесменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться
Американский лидер Дональд Трамп считает, что The New York Times должна попросить у него прощения, причем сделать это сотрудники газеты должны на коленях.
Обновлено в 09:23
Спорт
Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг
Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.
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Общество
Судебный квартал ждет приговора
В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Лимузин Ким Чен Ына доставлен во Владивосток
Во Владивосток из Пхеньяна на грузовом самолете доставлен лимузин лидера КНДР КИм Чен Ына.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке стали местью за расстрел в мечетях Новой Зеландии
Следователи считают, что взрывы в церквях и отелях Шри-Ланки стали местью местных экстремистов за расстрел прихожан в мечетях новозеландского Крайстчерча.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
Обновлено в 08:37
Авто
Автомобили Lada захватывают рынок Монголии
Компания «АвтоВАЗ» объявила старт продаж выпускаемых автомобилей на рынке Монголии.
Обновлено в 09:57
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Политика
Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставке
Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:27
Кино
Российские кинотеатры попросили перенести премьеру «Мстителей»
Сети российских кинотеатров «Каро», «Киномакс», «Синема стар», «Синема парк» и «Формула кино» обратились в Министерство культуры с просьбой перенести премьеру последней части «Мстителей» на 25 апреля.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Спорт
Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Происшествия
Вандалы надругались над могилой Евгения Осина
Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Общество
Роскачество не нашло высококачественных яиц перед пасхой
Не оказалось в яйцах и тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, микроорганизмов повышенного качества, а также бактерий группы кишечной палочки.
Обновлено в 02:20
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Политика
Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским
Обновлено в 07:04
Кино
Сериал «Лучше звоните Солу» завершится на шестом сезоне
Актер Джанкарло Эспозито, который играет Густаво Фринга в сериале «Лучше звоните Солу», рассказал, что шоу закончится на шестом сезоне.
Обновлено в 06:03
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя
В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30