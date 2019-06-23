Экономика
В России выросли госрасходы на закупки лекарствИзвестия вчера в 13:30
В первом квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные «Известиям».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:31, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Законопроект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля подготовили депутаты от ЛДПР, возглавляемые вице-спикером Государственной думы Игорем Лебедевым.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Технологии
Гранит науки: Найдена не разрезающая ДНК альтернатива редактору генов CRISPR
Проблема заключается в возникновении ошибок, нецелевых мутаций из-за того, что существующие редакторы разрезают ДНК и могут, помимо целевых участков, случайным образом затроунуть и другие.
Обновлено в 01:41
Общество
Радий Хабиров рассказал о спарринге со Стивеном Сигалом
Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях о спарринге со Стивеном Сигалом во время Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае.
Обновлено в 00:34
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Где живут микробы: 10 самых грязных мест в вашем доме
Редакция "РБК-Недвижимости" выбрала десять самых опасных вещей в квартире, которым следует уделить особое внимание.
Обновлено в 00:01
Наука
Определена вредная доза алкоголя
В ходе исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 00:32
Общество
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе высказалась о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса Нино Нинидзе на днях побывала на шоу «APReel» на YouTube, где впервые прокомментировала свой развод с Кириллом Плетневым.
Обновлено в 02:18
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Авто
В Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году
Власти Ирландии разработали стратегию Climate Action Plane, согласно которой через 10 лет должны будут завершиться продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.
Обновлено в 01:13
Теннис
Маррей выиграл первый турнир после возвращения на корт
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Политика
Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Политика
В России назвали условия транзита газа через Украину
Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:04
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Уснувшую девушку забыли в самолете в Канаде
Обновлено в 01:24
Политика
Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено вчера в 20:03
Здоровье
Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков
Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено вчера в 20:43
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Елизавета II взяла «под колпак» жизнь Маркл и принца Гарри
Поклонники королевской семьи Великобритании уже не один месяц и год наблюдают за хитросплетениями отношений между двумя братьями-принцами Уильямом и Гарри, а также за жизнью недавних молодоженов — герцога и герцогини Сассекских.
Обновлено вчера в 20:14