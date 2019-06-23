Экономика
В России выросли госрасходы на закупки лекарствИзвестия вчера в 13:30
На закупки препаратов для региональных льготников потратили 29,4 млрд рублей — на 6,3% меньше, чем в январе-марте 2018 года. Отмечается, что по программе ОНЛС и региональным льготам закупают лекарства из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП).
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с чего всё началось
В I квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в натуральном выражении объем приобретенных препаратов сократился на 1,3%. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные «Известиям».Известиявчера в 17:01
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Госзакупки льготных лекарств в РФ выросли на 38,7% в первом квартале 2019 года
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